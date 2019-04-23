Особенности гаражных ворот Hormann

Ворота известного производителя Hormann заслуживают особенной популярности. Многие покупатели отмечают разнообразную продукцию, причем даже привередливые покупатели готовы сделать достойный выбор с учетом личных потребностей. На сайте https://www.hoermann.ru/promyshlennyi-sektor/garazhnye-vorota/ можно выбрать наиболее подходящую модель, которая будет соответствовать предъявляемым требованиям.

Разновидности гаражных ворот

Современные гаражные ворота разделяются на следующие модели:

· секционные;

· подъемно-поворотные;

· рулонные;

· откатные секционные.

Гаражные изделия успешно используются в частных домах и даже на промышленных объектах. Нужно понимать основные предъявления к качеству изделий. Например, подъемно-поворотные модели являются одними из самых надежных, рулонные подходят для экономии пространства, откатные считаются универсальной конструкцией для любых типов гаражей.

При желании можно выбирать боковые двери, которые будут сочетаться с воротами.

Преимущества

Отмечаются преимущества ворот HORMANN:

1. Высокое качество. Производитель использует только надежные детали и их механизмы, которые работают согласовано. Это обусловлено тем, что детали разрабатываются и выпускаются на заводах предприятия.

2. Длительная безупречная работа. Гарантируется возможность успешной эксплуатации гаражных ворот. К тому же на ворота предлагается 10-летняя гарантия, на приводы – 5-летняя.

3. Эстетичный вид. Современные ворота отличаются красивым дизайнерским исполнением. К тому же можно выбрать подходящую модель для установки с учетом особенностей внешнего вида частных домов или промышленных зданий.

Вышеперечисленные преимущества являются основными для тех, кто заинтересован в возможности успешного заказа ворот.