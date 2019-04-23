Как сохранить качество древесины при различных природных явлениях

Древесина частенько подвергается гниению, отчего любое деревянное сооружение подлежит необходимой обработке. Но для этого нужно выбирать только лучшие растворы и пропитки. Подробнее мы узнаем немного позже. А для начала придется узнать, что же на самом деле является главным врагом древесного материала.

Как именно предотвратить гниение материала

Главным врагом древесины является влажность, содержащаяся в воздухе. К тому же, материалы из натурального дерева могут быть повреждены из-за постоянных перепадов температуры, появления конденсата, сильного промерзания при низких температурах, а также при прямом контакте с грунтом.

Гниение древесины можно остановить при помощи тщательной обработки специальными химическими растворами, которые лучше наносить с помощью специальных краскопультов, такое оборудование в достаточно широком ассортименте можно найти на сайте artcompas. Единственное, что нужно учесть — это своевременное реагирование на необходимую обработку. К примеру, если использовать материалы в качестве теплоизоляции или пароизоляции, которые смогут защитить древесину от конденсата. Определенные лакокрасочные материалы способны защитить деревянный материал от воздействия влаги.

Защитные средства

В качестве защитного вещества для древесины могут послужить лакокрасочные средства и антисептики. К примеру, краска сможет защитить от возможного загнивания, к тому же, освежит внешний вид. Лак сможет предотвратить дальнейшее появление трещин, также придаст приятный глянцевый или же матовый вид. За счет лакового покрытия поверхность материала не выцветет.

Основная технология по обработке

Еще до строительства материал должен пройти полную обработку, то есть его следует погрузить в предварительно подготовленный раствор. Но данная методика требует наличия определенного оборудования. После того как объект будет построен, сохранить его качество можно будет при помощи распыляемого раствора. Для этого процесса потребуется краскопульт.

Как нанести защитный раствор

Перед тем как нанести раствор, следует подготовить материал:

1. очистить его от грязи и так далее;

2. закрыть все зазоры;

3. промыть дощечки водой;

4. ждать высыхания.

И только после всего этого можно наносить защитный слой раствора, и для нанесения защитного слоя лучше купить электрический краскопульт. Не допускайте контакта раствора с кожей, особенно следует защитить дыхательные пути, для чего рекомендуется использовать респиратор.