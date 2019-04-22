Особенности вызова нарколога на дом

Услуга вызова нарколога на дом — скорая помощь в сложных ситуациях

Когда человек находится в состоянии алкогольного отравления или наркотической ломки, то он не может самостоятельно посетить клинику. Кроме того в такой ситуации для многих пациентов оказывается важной анонимность. Нарколог на дом круглосуточно — это выход при таких обстоятельствах.

Специалист приезжает в кратчайшее время после поступившего вызова. То есть, помощь будет оказана своевременно, что очень важно. Это исключит риски угрозы жизни пациента и возникновения осложнений.

Очень важно, что услуга оказывается анонимно. Во время проведения лечебных мероприятий на дому никакие данные о пациенте не фиксируются с целью передачи их в специализированные организации для постановки человека на учет. Но при этом следует понимать: если доктор посчитает, что госпитализация необходима, она будет выполнена.

Наиболее часто необходимость вызова специалиста нарколога на дом возникает с целью выведения человека из длительного запоя, а также, когда требуется оказать экстренную помощь при передозировке наркотических веществ.

Специалист, которые работают по вызову, обладают огромным опытом и могут принимать быстрые правильные решения. Нарколог приезжает со всеми необходимыми медикаментозными средствами, которые позволяют произвести быструю очистку организма от токсических веществ. Это может быть очищение крови с помощью капельницы или промывка желудка. Мероприятия продолжаются до тех пор, пока состояние пациента не улучшиться.

Нарколога на дом необходимо вызывать незамедлительно, когда возникают реальные угрозы жизни человека. Их симптомы всегда явные и связаны с резким ухудшением самочувствия. После стабилизации состояния доктор обязательно расскажет о существующих угрозах и порекомендует пройти лечение в стационаре.