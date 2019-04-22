Покупаем сирийского хомячка

Перед тем как купить сирийского хомяка следует задуматься, где он будет жить. Стоит обратить внимание на то, что сирийский хомяк животное ночное и основная активность у него происходит, когда все спят, поэтому клетка с ним должна стоять не в спальне, а в отдельной комнате – гостиной. Клетку с сирийским хомяк ставить на пол не рекомендуется, так как хомяка может просквозить, и он заболеет. Лучшим решением будет поставить его клетку на полку или комод. Помещение для содержания сирийского хомяка должно быть светлым и не холодным. Оптимальная температура существования хомяка является 20 градусов.

Перед тем, как купить Сирийского хомяка стоит подумать о клетке и всем необходимом для содержания. Клетка должна быть просторной лучше всего брать клетку с куполом над поддоном для того, чтобы сирийского хомяка не просквозило. Клетка должна быть просторной минимум 60 см в длину. Высотка клетки подбирается в основном под беговое колесо, рекомендуемые размеры бегового колеса составляют 20 см, так что высота клетки для сирийского хомяка должна быть минимум 25 см. Из наполнения в клетку сирийскому хомяку понадобятся поилка автоматическая, миска керамическая, хороший корм, песок очищенный, наполнитель и опилки. Купив сирийского хомяка важно постоянно наблюдать за ним, есть ли у него еда или вода. С хомяком нужно заниматься минимум 15 минут в день, в противном случае он может начать дичать из-за того, что он один и ему не уделяют внимания, может даже начать кусаться.