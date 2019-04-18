Прежде чем начать строительные работы относительно недвижимости, необходимо составить архитектурный макет. Более подробно узнать об этом и заказать макет можно здесь maketmicro.com/.
Особенности компании
“Микрогород” — компания, которая занимается изготовлением макетов любой сложности. Сотрудники предлагают быстрое и качественное решение любых задач в Москве. Не в зависимости от типа макета, персонал компании справится с любым заданием.
В современном мире макетные мастерские не испытывают недостатков в клиентах, ведь большинство различных моделей используется в презентациях, на деловых собраниях и встречах с инвесторами.
Данная макетная мастерская начала свою работу еще с 2005 года и с этого времени уже создала практически 1000 новых макетов. Современное оборудования и технические возможности позволяют создавать проекты настолько реалистичными и с полной детализацией, что практически не отличишь от настоящего здания.
Кроме реалистичности и детализации, современные макеты могут похвастаться дополнительными возможностями, такими как подсветка и прокрутка. Для изготовления таких макетов используется современное ЧПУ, высокоточная лазерная резка и 3D-печать.
Сотрудничая с этой компанией, клиент получит следующие преимущества:
- Быстрое изготовление макета любой сложности.
- Доступные цены для каждого.
- Гарантия на модель действует в течение 1-го года. Также возможно послегарантийное обслуживание.
- Приемлемые сроки изготовления.
- Доставка макета производится в любой город России.
Чтобы задать интересующий вопрос, на сайте компании предлагают заполнить заявку, где указывают:
- Имя.
- Электронную почту.
- Мобильный телефон.
- Тему обращения.
- Интересующий вопрос.
После заполнения заявки и ее отправки, в течение суток менеджер ответит на обращение.