Прежде чем начать строительные работы относительно недвижимости, необходимо составить архитектурный макет. Более подробно узнать об этом и заказать макет можно здесь maketmicro.com/.

Особенности компании

“Микрогород” — компания, которая занимается изготовлением макетов любой сложности. Сотрудники предлагают быстрое и качественное решение любых задач в Москве. Не в зависимости от типа макета, персонал компании справится с любым заданием.

В современном мире макетные мастерские не испытывают недостатков в клиентах, ведь большинство различных моделей используется в презентациях, на деловых собраниях и встречах с инвесторами.

Данная макетная мастерская начала свою работу еще с 2005 года и с этого времени уже создала практически 1000 новых макетов. Современное оборудования и технические возможности позволяют создавать проекты настолько реалистичными и с полной детализацией, что практически не отличишь от настоящего здания.

Кроме реалистичности и детализации, современные макеты могут похвастаться дополнительными возможностями, такими как подсветка и прокрутка. Для изготовления таких макетов используется современное ЧПУ, высокоточная лазерная резка и 3D-печать.

Сотрудничая с этой компанией, клиент получит следующие преимущества:

Быстрое изготовление макета любой сложности.

Доступные цены для каждого.

Гарантия на модель действует в течение 1-го года. Также возможно послегарантийное обслуживание.

Приемлемые сроки изготовления.

Доставка макета производится в любой город России.

Чтобы задать интересующий вопрос, на сайте компании предлагают заполнить заявку, где указывают:

Имя.

Электронную почту.

Мобильный телефон.

Тему обращения.

Интересующий вопрос.

После заполнения заявки и ее отправки, в течение суток менеджер ответит на обращение.