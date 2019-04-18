Доставка воды

Многие знают, что хорошая и качественная питьевая вода — это залог крепкого здоровья. К сожалению, в современном мире происходит сильное загрязнение водных объектов, поэтому качество проточной воды значительно ухудшается. По этой причине сейчас популярность пользуется бутилированная вода, которую можно заказать здесь https://www.truewater.ru/.

Почему выбирают доставку воды

Современное качество проточной воды оставляет желать лучшего. Некоторые в поисках решения этой проблемы, устанавливают дома фильтры. Это достаточно хорошее решение, но все равно придется регулярно менять комплектующие, чтобы не ухудшить качество готовой воды.

Если с водной проблемой дома еще что-то можно решить, то для офисных сотрудников такой возможности обычно нет. Из-за этого владельцы организаций стараются заказывать питьевую воду с доставкой на дом.

Природная негазированная артезианская вода — это современный выход из сложившейся ситуации. Благодаря доставке на дом, клиент сможет получить чистый и натуральный продукт, который готов к употреблению в любом виде.

Информация про компанию

“Настоящая вода” — это компания, что доставляет качественную и чистую воду на дом уже достаточно продолжительное время. За это время значительно расширился ассортимент, поэтому теперь на выбор клиенту есть несколько разновидностей воды:

Первой категории -18,9л/225 руб.

Вода люкс — 18,9л/245 руб.

Вода “Горная вершина” — 18,9л/389руб.

Заказать воду можно непосредственно по телефону или оформив заявку на сайте. Если доставка осуществляется через водителя, то заказывают оплату наличкой, либо любым удобным электронным способом на сайте. Доставляют в будние дни с 9.00-18.00, а в субботу — с 9.00-17.00.