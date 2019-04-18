Бутылированная вода

Вода из-под крана уже многих пугает своим качеством. Ухудшения проточной воды очень заметно в больших мегаполисах, таких как Москва, где из-за заводов сильно загрязняется вода и окружающая среда. По этой причине многие предпочитают заказывать бутилированную питьевую воду, которая значительно лучше по качеству от проточной воды.

Старо-Мытищинский источник

История этой компания началась еще в далеком 1993 году. Именно тогда впервые была запущена линия по розливу лимонада. Спустя 5 лет, а именно в 1998 году, произвели запуск автоматизированной линии по разливу и началась производство “Онэкс”.

Лишь в 2000-х голах компания начала производить чистую минеральную воду “Старо-Мытищинскую”. Спустя год было запущенно новое производство по изготовлению бутилированной воды по 5 и 8 литров. Еще спустя пару лет началось изготовление бутилированной питьевой воды в 19-ти литровых бутылях.

Добыча природной воды производится из 110-ти метровых глубинных скважин, которая берет воду из Касимовского водоносного горизонта.

Подготовка природной питьевой воды происходит на новейшем итальянском оборудовании, где используется двойная фильтрация. Благодаря этой технологии, в готовом результате сохраняются все природные качества воды.

Кроме того, компания следит, чтобы клиентам поступала только качественная продукция. Из-за этого все производство происходит под строгим санитарным контролем в производственной лаборатории, где учтены все санитарные нормы.

Помимо европейского оборудования, выполнения всех санитарных норм и других особенностей, компания может похвастаться своими специалистами. Весь персонал — это высококвалифицированные сотрудники, которые качественно выполняют свою работу.