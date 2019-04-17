Натяжные потолки уже стали универсальным способом отделки. Если раньше эта технология считалась уникальной и стоила заоблачных цен, то сейчас, во времена постоянной конкуренции, этот вид отделки стал доступным практически каждому владельцу квартиры. Заказать установку натяжного потолка можно здесь https://skymaxx.ru/.

Особенности конструкции

Натяжные потолки имеют всего две основные разновидности по материалу изготовления: тканевые и ПВХ пленка. Эти два материала имеют разные характеристики, поэтому места их применения достаточно разные. К примеру, пленку можно устанавливать практически в любом помещении, даже с высокой влажностью, а вот тканевые полотна в эти комнаты не подойдут.

К основным преимуществам натяжных потолков относят: