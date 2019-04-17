Натяжные потолки уже стали универсальным способом отделки. Если раньше эта технология считалась уникальной и стоила заоблачных цен, то сейчас, во времена постоянной конкуренции, этот вид отделки стал доступным практически каждому владельцу квартиры. Заказать установку натяжного потолка можно здесь https://skymaxx.ru/.
Особенности конструкции
Натяжные потолки имеют всего две основные разновидности по материалу изготовления: тканевые и ПВХ пленка. Эти два материала имеют разные характеристики, поэтому места их применения достаточно разные. К примеру, пленку можно устанавливать практически в любом помещении, даже с высокой влажностью, а вот тканевые полотна в эти комнаты не подойдут.
К основным преимуществам натяжных потолков относят:
- Долгий срок службы. В отличие от других разновидностей отделки, натяжные потолки удивляют владельцев своим долголетием. Стандартное время эксплуатации — 10-15 лет. Но благодаря исследованиям было замечено, что срок службы потолков значительно больше, если при этом соблюдать все правила эксплуатации.
- Чистота материала и экологичность. Если с тканевым материалом все понятно, то пленка ПВХ многих смущает. Все эти опасения напрасны, ведь данный материал уже используют даже при изготовлении детских игрушек.
- Доступная цена. Если раньше натяжные потолки могли позволить себе только обеспеченные люди, то теперь этот вид отделки сможет попробовать каждый. Из-за быстроты установки, многие компании решили также занимать эту нишу, из-за чего увеличилась конкуренция, а вместе с этим и понизились цены.
- Простота ухода. Данную отделку не придется постоянно подкрашивать и менять. Если где-то появится загрязнение, то его легко убирают с помощью губки и моющего средства.