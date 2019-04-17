Гидравлическая продукция

ООО “Бибус” — это компания, что занимается технической поддержкой и продажей комплектующих и оборудования. Вся продукция изготовлена знаменитыми мировыми брендами, о качестве которых знает практически каждый. Компания занимается разработкой систем в области гидравлики, мехатроники и пневматики. Посмотреть возможные модели можно здесь https://www.bibus.ru/produkty/gidravlika/.
Гидравлические товары
Гидравлика — это прикладная наука, которая занимается изучением законов движения. К гидравлическим товарам относят:
- Гидравлические мультипликаторы. Это оборудование используется для повышения давления жидкости. Данное устройство используют в конструкциях высокого давления. Обычно применяют для гидроабразивной резки. Существуют две разновидности гидравлических мультипликаторов: разовый и непрерывного действия. Первый вариант используют в кузнечных прессах. Мультипликатор непрерывного действия используют в системах, где требуется поддержание постоянного потока жидкости.
- Клапаны. Используются для открытия и закрытия определенного потока.
- Электроника. В этой категории встречаются джойстики и оборудование CAN.
- Моторы. В это разделе пользователь найдет аксиально поршневые моторы, планетарные двигатели и внешние моторо-редукторы.
- Рулевые устройства. К этим товарам относят: гидравлические рулевые устройства, распределитель, гидравлических рулевых устройств, датчики рулевых устройств, усилители потока, рулевые колонки.
- Насосы. Тут есть: гидравлические насосы и станции, аксиально поршневые насосы разомкнутого контура, шестеренные насосы с внешним зацеплением, аксиально поршневые высоконапорные насосы замкнутого контура, аксиально поршневые средненапорные насосы замкнутого контура.