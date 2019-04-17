Porsche — это немецкий изготовитель автомобилей, который был основан знаменитым конструктором Фердинандом Порше. Компания начала свою работу еще в 1931 году. Предприятие выпускает спортивные автомобили класса люкс, а также внедорожники. Приобрести модель или посмотреть комплектующие можно на этом сайте porsche-primorsky.ru.
Официальный дилер Порше
Немецкий производитель Porsche — это одна из самых высокодоходных автомобильных компаний в мире. Данная организация занимается поставками спортивных машин и внедорожников на мировой рынок. О качестве этих машин знают многие, поэтому спрос на них достаточно велик.
Официальный дилер Порше является высококвалифицированным и сертифицированным продавцом, который гарантирует высокие стандарты производителя, а также обеспечивает высококлассное сервисное обслуживание.
Порше Центр Приморский — это официальный автосалон, который предоставляет полный спектр сервисных услуг всем владельцам данной марки машины.
Чтобы приобрести понравившуюся модель, в представленном автосалоне есть все условия для этого:
- Широкий ассортимент разнообразных моделей.
- Дополнительные инструменты, которые помогают сформулировать персональную комплектацию на сайте дилера.
- Возможность покупки автомобиля под заказ с быстрой доставкой в Санкт-Петербург.
Кроме того, для каждого клиента существует специальная финансовая программа. К таким относят:
- Лизинг. Являет собой доступное финансирование, которое отличается уменьшенной налоговой нагрузкой.
- Кредитование. Это достаточно популярный и простой способ, чтобы стать владельцем желаемого автомобиля. К каждому клиенту подбираются индивидуальные условия кредитования.