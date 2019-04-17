Каждый родитель мечтает дать своему ребенку только самое лучшее. Взрослые обычно стараются акцентировать внимание на развивающихся кружках и проведение интересного досуга. Московский музей-театр “Сказкин дом” https://moscow.skazkindom.ru/theater/ предлагает детям и их родителям только лучшие и интересные спектакли.

Особенности театра

Интерактивный музей-театр “Сказкин дом” — это необычное место, где каждый ребенок и взрослые найдут что-то интересное. Здесь можно увидеть не просто спектакли, а настоящую живую сказку, которая оставит волшебное впечатление на всю оставшуюся жизнь.

Профессиональные актеры во время игры выкладываются по полной, поэтому ребенок будет в восторге от показанного представления. Актеры смогут познакомить малыша с зарубежными и отечественными произведениями. Благодаря разнообразию представлений, посетители театра познакомятся не только с популярными произведениями, но и узнают историю собственной страны, а также познакомятся со школьными науками.

Интерактивный театр — это необычный и неповторимый отечественный проект, который никого не оставляет равнодушным. Все представления позволяют сформировать в ребенке эстетические навыки, а с помощью моральной стороны произведения, воспитать в малыше нравственные ценности.

В ассортименте представлений есть различные произведения, которые подойдут ребенку любого возраста. “Сказкин дом” предлагает спектакли детям от 1 года и до 12-ти лет. Каждое представление — это отдельный мир, в который могут окунуться взрослые и дети.

Кроме обычных представлений, интерактивный театр имеет возможность приехать в гости к любому ребенку. Выездной театр дает представления в любых учебных заведениях, а также на различных мероприятиях.