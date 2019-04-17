Аренда кабинета в центре Москвы

После освоения какой-либо профессии из мира красоты, многие специалисты желают открыть свой собственный кабинет. К сожалению, аренда полного помещения может нанести значительный удар по бюджету. Для решения этого вопроса, мастерам предлагают аренду кабинета в салоне красоты в Москве.
Аренды кабинета
Для парикмахеров, визажистов, мастеров по маникюру нет особых ограничений для ведения трудовой деятельности. Другое дело профессия косметолог, ведь оказывать медицинские услуги без лицензии запрещено. Все особенности прописаны в законодательстве.
https://eebeauty.ru- это бьюти-коворкинг, который предлагает аренду рабочих мест для мастеров из индустрии красоты. На выбор предлагается почасовая, посуточная и месячная аренда кабинета или кресла в центре Москвы.
Чтобы заказать консультацию по всем возникшим вопросам, на главной странице представлен бланк-заявка, где пользователи указывают свое имя и телефон. После оформления и отправки заявки, в течение суток с пользователем свяжется менеджер и объяснит все нюансы аренды помещения.
Для любого мастера предлагается отдельное рабочее место со своей стоимостью. На сайте можно забронировать любой вариант. Рассмотрим их более подробно:
- Рабочее место визажиста. У каждого мастера здесь есть: гримерное зеркало, столик для косметики, кольцевая лампа, барный стул. Стоимость аренды — 300 руб/час, 2000 руб/сутки, 15 000 руб/месяц.
- Место парикмахера. На этом месте есть следующая комплектация: кресло для клиента, раковина для смешивания красок, мойка-раковина, настенное зеркало, специальный пылесос. Стоимость — 400 руб/час, 2000 руб/сутки, 15 000 руб/месяц.
- Кабинет косметолога. Арендатору предлагают следующий комплект: кушетка с регуляцией высоты, лампа-лупа, раковина, холодильник, стул, плед, махровое полотенце. Стоимость — 400руб/час, 2000 руб/сутки, 40 000 руб/месяц.