Аренда кабинета в центре Москвы

После освоения какой-либо профессии из мира красоты, многие специалисты желают открыть свой собственный кабинет. К сожалению, аренда полного помещения может нанести значительный удар по бюджету. Для решения этого вопроса, мастерам предлагают аренду кабинета в салоне красоты в Москве.

Аренды кабинета

Для парикмахеров, визажистов, мастеров по маникюру нет особых ограничений для ведения трудовой деятельности. Другое дело профессия косметолог, ведь оказывать медицинские услуги без лицензии запрещено. Все особенности прописаны в законодательстве.

https://eebeauty.ru- это бьюти-коворкинг, который предлагает аренду рабочих мест для мастеров из индустрии красоты. На выбор предлагается почасовая, посуточная и месячная аренда кабинета или кресла в центре Москвы.

Чтобы заказать консультацию по всем возникшим вопросам, на главной странице представлен бланк-заявка, где пользователи указывают свое имя и телефон. После оформления и отправки заявки, в течение суток с пользователем свяжется менеджер и объяснит все нюансы аренды помещения.

Для любого мастера предлагается отдельное рабочее место со своей стоимостью. На сайте можно забронировать любой вариант. Рассмотрим их более подробно: