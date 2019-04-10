Рок-музыка на службе у сатаны

Глубоко верующие люди нередко называют рок-музыку сатанинской, а все потому, что роковые исполнения довольно часто сопровождаются неистовыми криками, воплями, свистом и даже грохотом. Хотя подобным исполнением грешат и панки, поэтому концерты рок-музыкантов лучше не устраивать перед входом в храм или монастырь.

Сейчас страна находится не в самом лучшем экономическом и политическом положении, пришла в упадок и нравственность. Но это еще не повод отказаться от отдыха и не слушать то, что действительно нравится. Ведь можно отыскать очень много хороших песен среди старого и современного русского рока, и неплохо бы вспомнить, что некоторые зарубежные представители подобного жанра вообще стали звездами и легендами, его иконой.

Наиболее популярные рок-хитыявляются частью мировой культуры, занесены в «Аллею Славы», записаны не только на грампластинках и CD-дисках, а еще и нотной грамотой. Есть много печатных изданий, которые выпускают книгикакс нотами классической и джазовой музыки, так и рока, в том числе и Heavy Metal. Немало нот песен в стиле рок вы можете встретить на различных интернет ресурсах, в частности, и на сайте https://note-store.ru/.

Красивая мелодия и текст со смыслом помогают молодому поколению в становлении, с такой музыкой намного приятнее отправляться в путь, работать, заниматься спортом или приступать к домашним обязанностям.Не верьте тем, которые утверждают, что рок-музыка толкает людей на самоубийства, об этом говорят лишь недалекие люди, заменяющие истину своими домыслами. Например, утверждали, что после гибели популярного рок-исполнителя Виктора Цоя на 30% увеличилось число самоубийств в среде самых преданных его поклонников. Когда кто-то заявляет о дурном влиянии рок-музыки на человека, требуйте доказательств и не ленитесь задуматься, так ли это на самом деле. Ведь подталкивает к самоубийству не музыка, а слабая психика, алкоголь, наркотики.

Рок не провоцирует у человека умственные, физические или психологические расстройства, не побуждает человека к насилию и не ведет к его сексуальной распущенности. Такая музыка никоим образом не разрушает нравственные запреты, а наоборот, побуждает к творчеству. Находится немало людей, которые под влиянием рок-н-рола, тяжелого металла или рок-баллады проявляют желание научиться играть на каком либо музыкальном инструменте, выучиться нотной грамоте, в поисках нот популярных роковых композиций посещают различные сайты, например, https://note-store.ru/notes/all_popular/.

Человек не может отказаться от хорошего рока не оттого, что он наркоман, а потому, что музыка действительно вдохновляет и дает ему силы для развития. В тяжелые минуты мелодия поддерживает, а в радостные – заряжает положительной энергетикой. Причем, мгновенно, стоит лишь включить любимый напев. Тяжелый рок не толкает людей на убийства и не травмирует им мозг, ему не присущи магия и колдовство. Это просто своеобразная музыка, как и любая другая, но ей нельзя оглушить рыбу, плавающую в ближайшем водоеме, как это некоторые утверждают.

От прослушивания рок-музыки человек не становится контуженым или увечным, не теряет память, но чтобы не было проблем со слухом, лучше не включать ее на всю громкость, особенно, если вы в наушниках. Рок-н-роллом или тяжелым металлом невозможно совершить казнь, и любой мелодией можно только наслаждаться. Рок-музыка не вызывает ревность, не толкает к мятежу, не призывает к богохульству, она для тех, кто энергичен, молод душой и любит творчество, жизнь.