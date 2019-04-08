“Нянькин и партнеры” — адвокатское бюро

Высококвалифицированная юридическая помощь требуется во многих отраслях жизни. Особенно в ней нуждаются люди, что ведут свой собственный бизнес. Этот ресурс обеспечивает предпринимателя юридическим сопровождением в медицинском бизнесе.

Основные услуги и достоинства

“Нянькин и партнеры” — это адвокатское бюро, что было основано опытными юристами Алексеем и Ольгой Нянькиным в 2015 году. Основатели бюро имеют многолетний опыт в гражданских, арбитражных и административных делах.

Популярное направление услуг — юридическая помощь представителям медицинской отрасли, а именно обеспечение правовой поддержкой медицинских клиник и центров. Бюро подготавливает комплекс мер по правовой поддержке данных организаций.

Как все знают, руководители медицинского учреждения и медицинский персонал — наиболее уязвимые слои общества. Пациенты часто бывают недовольны предоставленными услугами, поэтому во времена работы возникают юридические споры. Для решения всех конфликтных ситуаций и обращаются за помощью к адвокатскому бюро “Нянькин и партнеры”.

В большинстве медицинских учреждений возникают следующие проблемы:

Потребительский экстремизм.

Иски про оказание некачественной помощи.

Заявления о возмещении вреда здоровью.

Иски об умалчивании всей информации от пациента.

Во всех представленных вариантах потребуется помощь специалиста. Компания “Нянькин и партнеры” сотрудничает со следующими заведениями:

Многопрофильные медицинские центры.

Медицинские частные и государственные клиники.

Лечебные учреждения.

Реабилитационные центры.

Сотрудники адвокатского бюро помогут провести правовую экспертизу и обеспечат клиента качественной помощью.