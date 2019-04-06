Правильный выбор VPS хостинга — актуальный вопрос для многих владельцев сайтов.

VPS хостинг является полноценным виртуальным ресурсом. при его использовании имеется возможность настройки и запуска практически любых сервисов. Познакомиться с рейтингом VPS хостингов можно здесь vpsup.ru.

Чтобы определиться с выбором хостинга, необходимо обратить внимание на следующие параметры

Объем диска. Если планируете добавлять на интернет-ресурс дополнительный контент, то следует позаботиться о наличии как минимум 10 Гб.

Вид диска. Если посетители не будут дополнительно загружать ничего на сайт, то достаточно дисков SAS или SATA, в противном случае требуется SSD.

Размер ОЗУ. Здесь все зависит от вида сайта. Так, для сайта-визитки вполне достаточно 384 Мб, а для поддержки сайта в WordPress требуется не менее 512 Мб. Но чтобы перестраховаться, лучше зафиксировать объемом является 1Гб. Его хватает для большинства разнообразных задач, даже для запуска двух сайтов.

Несмотря на то, что у большинства провайдеров администрирование является платной услугой, оно очень эффективно. Благодаря ему удастся легко решать возникающие проблемы, поэтому вряд ли от него следует отказываться, рассчитывая на свои силы.

Следует также при выборе хостинга учесть минимальное время оплаты. Оптимально если платить придется один раз в месяц. Но очень часто провайдеры требует предоплату за несколько месяцев вперед. Кроме того следует поинтересоваться нет ли скидок, к примеру, если сделать годовую оплату. Но такой способ можно использовать при полной уверенности в высоком качестве услуг. Ведь если в процессе использования хостинга вскроются какие-либо проблемы с хостингом, то придется уходить, а деньги в таких случаях, обычно, не возвращаются. Чтобы определиться правильно с выбором хостинга необходимо прогуглить огромное количество информации в интернете, но даже в этом случае ошибки не исключены.