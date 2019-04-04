Ветеринарные услуги — гарантия хорошего здоровья домашнего животного

Владельцам домашних животных необходимо заботится о здоровье питомцев.

Домашнее животное — это не только большое количество положительных эмоций, но и большая ответственность. Важно помнить то, что за домашним животным требуется хороший уход, его нужно правильно кормить и как можно больше уделять ему внимания. Для того чтобы поддерживать здоровье питомца в порядке нужно обязательно проходить профилактические осмотры. К примеру, это можно сделать в ветеринарной клинике «ВетПрофи», где работают опытные специалисты. При этом стоимость ветеринарных услуг вполне доступна.

Благодаря регулярным профилактическим осмотрам можно на ранней стадии обнаружить развитие серьезных патологий. То есть появиться возможность провести грамотное лечение и продлить жизнь любимца. Если у животного возникает сильный стресс при посещении клиники, то ветеринара рекомендуется вызывать на дом. Перед тем как заводить домашнее животное также рекомендуется посетить ветклинику для получения консультации по его уходу и организации питания.

В срочном порядке следует обращаться к ветеринару, когда наблюдаются какие-либо изменения в поведении питомца. Также нужно обратиться за помощью в следующих случаях:

При возникновении сложностей с глотанием. Это может спровоцировано травинкой, застрявшей в горле после прогулки, или ниткой случайно подобранной во время игры в домашних условиях. Такие проблемы устраняются очень быстро и не имеют отрицательных последствий. Но иногда проблемы с глотанием являются симптомом развитие инфекционного заболевания или опухоли.

При принятии животным неестественной позы. Это свидетельствует о сильных болях во внутренних органах. К примеру, поджатый хвост у кота и сгорбленная спина сигнализирует о развитии мочекаменной болезни. Такая проблема быстро устраняется и при правильном питании рецидивов не наблюдается. Но если помощь не будет оказана своевременно, то произойдет интоксикация организма и, как следствие, смерть.

При возникновении сильной одышки. Если такой признак не связан с повышенной нагрузкой, к примеру, во время прогулки, то существует вероятность, что возникли проблемы с сердцем или животное переживает сильный стресс. Такие патологии сегодня успешно лечатся медикаментозно.

Необходимо ежедневно осматривать животное, особенно после прогулок. При обнаружении каких-либо припухлостей на теле, проблем с глазами также необходимо также, как можно скорее, обратиться к ветеринару.