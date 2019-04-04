Секционные заборы по новой технологии

Новые технологии позволяют сделать многое: упростить строительство, удешевить его без потери качества, ускорить сроки монтажных работ и увеличить период эксплуатации. Для этого применяется новейшее оборудование, внедряются инновации и в целом оптимизируется производственный процесс. Все это используется и при производстве современных заборов, поэтому сегодня заборные конструкции отличаются качеством и небывалым, по сравнению с предшественниками, набором характеристик.

К видам ограждений, получаемых с учетом новейших технологий, относятся секционные заборы из железных прутьев. Смотрите на такие 3d и 2d ограждения тут http://properimetr.ru

Преимущества секционного ограждения

Секции — это просто, легко и быстро. Действительно, каждая секция, представляя собой фрагмент жесткой сетки, отличается небольшим весом. Такая характеристика позволяет отказаться от проведения бетонных работ и вместо устройства фундамента ограничиться только бетонированием опорных столбов. И это не единственное преимущество: секции легко транспортировать и устанавливать. В процессе монтажа потребуются обычные строительные инструменты.

Высокая устойчивость к появлению коррозии — второе важное преимущество. Оно же придает ограждению эстетический внешний вид, а при использовании полимерного покрытия — цвет.

Секционное ограждение устойчиво к скачкам температуры и прочим климатическим воздействиям. Оно не ржавеет, не гниет и не портится насекомыми. Его невозможно сломать и трудно перелезть.

Варианты секционного забора

Сегодня секционное ограждение представлено двумя видами: 3D и 2D. Первый вариант отличается изгибами в сетке. Это ребра жесткости, необходимые для улучшения устойчивости забора к нагрузкам. Внешне такие ребра представляют собой волны на вертикально расположенных прутьях. Конструкция такая стоит дороже, но она окупается надежностью и высокими охранными функциями.

Секции 2D — это сетки без изгибов. Подходят они для решения большинства задач по обеспечению порядка и безопасности на территории.

Кроме типа сетки, заборы различаются типом защитного слоя — полимерный или цинковый.

Монтаж ограждения из секций

Для монтажа секционного забора заранее покупаются не только секции, но набор комплектующих. Купить все сразу в одном месте — значит сэкономить время и силы. Для подбора комплекта заборных элементов и точного расчета их количества, обращайтесь в отдел продаж и получайте всю интересующую информацию. А услуга “Забор под ключ” — реальная и недорогая услуга быстрого ограждения территории.