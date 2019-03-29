Особенности дачных домов из бруса

Небольшой домик из бруса — оптимальный вариант для дачи.

Важным эксплуатационным достоинством дачных домов из бруса является возможность создания в жилых помещениях комфортного и здорового микроклимата. Это связано с дышащими свойствами материала, что гарантирует естественное проветривание. Кроме того в доме из натурального материала будет всегда сохранятся нормальная влажность. Излишнюю влагу дерево впитывает, а при нехватке ее выделяет. Если для строительства применялись древесина хвойных деревьев, то фитонциды, которые она будет выделять в процессе эксплуатации дома оздоравливают воздух и сохраняют его свежесть.

По данной ссылке http://skpel.ru/category/dachnye-doma-iz-brusa/ доступен каталог проектов дачных домов из бруса с фото и планировками.

Дачный домик из бруса можно построить в кратчайшее время. Это связано с предварительной подгонкой всех элементов в соответствии с проектом в заводских условиях. Кроме того такая постройка, практически, не дает усадку. То есть, заселяться после возведения дома можно сразу. Значительную экономию можно средства можно получить в связи с тем, что не требуется дополнительной отделки. Дерево отличается высокой эстетичностью. При соблюдении технологии строительства и производства материала дом из бруса может эксплуатироваться длительное время без потери эксплуатационных качеств.

Но при этом следует помнить, что в период эксплуатации необходимо защищать срезы дерева от гниения и поражения грибком. Для этого сегодня имеется огромное количество различных антисептиков, которые не наносят вреда здоровью человека. Кроме этого опасность представляют насекомые и грызуны, которые могут привести к разрушению дома.