Заказать услуги в бюро языковых переводов

Лингвистический центр «Таймс» предлагает услуги по переводу частным и юридическим лицам. Сотрудники бюро профессионально выполнят перевод любого объема, как гуманитарных, так и технических текстов. Кроме того, здесь оказывают полный спектр услуг – копирайтинга и редактирования, переводов и корректуры. Сотрудничество будет выгодным для обеих сторон.

Если вы желаете сэкономить, не стоит делать это за счет качества работы. Бюро «Таймс» дает возможность воспользоваться широкими возможностями при минимальных затратах средств и времени. Помимо непосредственно текстовых переводов, здесь могут предложить и сопровождение на встрече, телефонных переговорах. Среди заказчиков агентства есть и известные на российском рынке компании из различных областей промышленности и гуманитарного направления. Постоянные клиенты могут рассчитывать на хорошие скидки.

Какие конкретно переводы делает центр:

Экономика

Коммерция

Юриспруденция

Медицина

Фармакология

Художественная литература

Научно-исследовательские работы.

Агентство не только сделает перевод, но и поможет составить и оформить нужный документ на нужном языке. Кроме того в бюро вы можете нотариально заверить переводные документы, легализовать в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Если вы заинтересовались, узнать стоимость работ можно по телефонам, указанным на сайте лингвистического центра. Также вопрос или заявку можно прислать по электронной почте. Для связи с менеджером можно использовать и форму обратной связи. Вам комфортнее беседовать лично – посетите офис бюро, адрес также предоставлен на сайте. Консультация перед началом работы является бесплатной.

Многолетний опыт качественной работы создал агентству хорошую репутацию, которую сотрудники стараются поддерживать. Если вы обратитесь в центр за услугой, будьте уверены – все сделают профессионально и максимально быстро. Здесь в точности соблюдают оговоренные сроки, поскольку уважают своих клиентов. Убедитесь в качестве работы и вы, воспользовавшись услугами лингвистического центра.