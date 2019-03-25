Купальники по типу фигуры

Скоро лето, а это значит, что придет пора морского отдыха и купаний. Купальник — отличная часть гардероба, которая способна подчеркнуть все достоинства и убрать недостатки. Подобрать купальники по фигуре можно здесь.

Выбор купальника

Во многих магазинах встречается широкий ассортимент различных купальников. Девушки могут подобрать себе модель под свой тип фигуры. Рассмотрим, как правильно выбрать модель купальника под свою фигуру.

Песочные часы. Это идеальный тип фигуры, который имеет красивую грудь, тонкую талию и объемные бедра. Девушкам с такой фигурой достаточно просто подобрать купальный костюм. На эту комплекцию подходит абсолютно любой тип купальника. Груша или треугольник. В этом случае плечи уже бедер. Для этого типа подходят купальники, которые делают плечи шире, а бедра уже. Чтобы увеличить плечи желательно подбирать купальник, где верх на застежках или веревочках. Нижняя часть должна быть однотонной, без дополнительных завязок на боках. Кроме того, чтобы зрительно увеличить ноги, выбирают купальник с высокими нижними вырезами. Перевернутый треугольник. Совсем противоположная ситуация, когда плечи шире бедер. Подбирают купальник, где верхняя часть имеет широкие брители, а также присутствуют вертикальные линии и асимметрия. Нижняя часть украшена завязками и воланами, которые зрительно расширят бедра. Прямоугольник. В этой фигуре талия практически незаметна. Слитные купальники должны быть с симметричными вырезами по бокам, которые зрительно увеличат грудь и бедра. Также подходит вариант слитного купальника с поясом, который подчеркивает талию.

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