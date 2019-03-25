Чтобы украсить красиво помещение, многие используют различные дизайнерские элементы: картины, зеркала, часы и др. Купить картины оптом можно здесь https://posterline.biz/.

Как подобрать картину?

Картины и постеры являются стандартным украшением любого жилого помещения. Они способны заполнить пустоту стен чем-то новым, а также добавить во весь интерьер комнаты свою изюминку. Прежде чем выбирать картину под интерьер, нужно помнить, что этот элемент должен передавать атмосферу комнаты. Не стоит торопиться с выбором, особенно если нужно подобрать украшение для гостиной, спальни или столовой.

Часто перед покупкой возникает дилемма: выбрать картину по содержанию или по палитре. К примеру, комната выполнена в африканском стиле, где основные цвета: бежевый, черный и желтый. Придя в магазин, покупатель нашел одну картину с африканскими пейзажами, но с голубыми вкраплениями, а на другой осенний лес.

Несмотря на вроде бы гармоничное соединение двух картин в интерьере, в этом случае лучше отдать предпочтение сюжету. Если покупать картину с африканским пейзажем и голубыми элементами, то в интерьер можно добавить голубое покрывало или подушки. Тогда два элемента будут гармонично дополнять друг друга.

По цветовой гамме лучше подбирать полностью идентичные картины. К примеру, в комнату пастельных тонов подойдет точно такая же картина, которая станет связующим звеном. Если в изображении присутствуют другие цвета, то для гармонии их можно перенести в интерьер, в виде подушек или других аксессуаров.

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