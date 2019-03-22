Купить комплект тормозных колодок

Каждая деталь в автомобиле играет важную роль. Если одна запчасть выйдет из строя, то это может стоить водителю жизни. Особенно внимание стоит уделять состоянию тормозных дисков и колодок. Приобрести тормозные колодки и диски на лексус можно перейдя на сайт.

Основное понятие и время замены

Тормозная система — это ключевой элемент всего автомобиля, который отвечает за безопасность. Работающая и настроенная тормозная система — залог безаварийной езды. Принцип работы тормозной системы достаточно простой: во время нажатия на педаль тормоза, давление в магистрали начинает увеличиваться, поршни начинают выдвигаться и прижимают тормозные колодки к диску или барабану. Последняя часть крепко закреплена на автомобиле, поэтому во время нажатия замедляет работу или резко останавливает средство.

За состоянием тормозных колодок необходимо следить постоянно. Многие владельцы не обращают внимания на эту характеристику, что в дальнейшем приводит к авариям на дороге.

Сроки замены тормозных колодок зависят от манеры езды и их качестве. Автомеханики встречают диски, что износятся буквально за пару лет, а некоторые модели живут десятками. Быстрота износа зависит от следующих характеристик: