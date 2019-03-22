Сотрудничество с компанией

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Керамическая плитка

Когда начинается ремонт, перед хозяином возникает вопрос о вариантах отделки. Пластик, керамика, ткань, краска — это лишь небольшая часть всех отделочных материалов, которые предлагает строительный рынок. Многие предпочитают выбирать керамическую плитку из-за ее достоинств, которые рассмотрим чуть ниже. Приобрести качественную плитку испанского производства можно здесь https://smartceramica.ru/argenta-ceramica.

Достоинства и недостатки

Как и любой строительный материал, керамическая плитка имеет ряд своих достоинств и недостатков. Если правильно придерживаться правил эксплуатации, то данная отделка прослужит очень долго. К преимуществам этого материала относят:

Экологичность. Основные компоненты плитки — песок, несколько видов глины и другие примеси. Из-за такого простого состава, этот вариант отделки достаточно безопасный и нетоксичный.

Влагостойкость. Высокая плотность материала защищает поверхность от пропускания жира и воды. Поэтому многие устанавливают такой материал на кухне или в ванной комнате, где повышена влажность.

Прочность. Горячее прессование позволяет кафелю выдерживать большие нагрузки.

Практичность. Керамическая плитка огнестойкая, поэтому во время пожара она не начнет плавится и не деформируется. Уход за керамикой достаточно простой и не требует каких-либо уникальных моющих средств.

Высокий срок годности. Такую плитку часто используют в качестве напольного покрытия, ведь она является одним из долговечных материалов. Нанесение дополнительного защитного слоя позволяет обезопасить плитку от затираний и царапин.

Разнообразие дизайна. На прилавках магазинов есть множество различных вариантов керамической плитки, которые подойдут под любой интерьер помещения.

К недостаткам такого материал относят: