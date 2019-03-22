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Нанесение нанокерамики

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Любому владельцу автомобиля хочется, чтобы его машина всегда сверкала “как новенькая”. К сожалению, из-за погодных условий, постоянных разъездов и других факторов, внешний облик транспортного средства ухудшается. Эти вроде бы незначительные неприятности, спустя время смогут испортить лаковое покрытие. Сейчас автомастерские предлагают различные процедуры, которые сохранят внешний вид автомобиля надолго. К современным процедурам относят нанокерамику для авто. Больше об этом можно узнать в этой полезной статье.

Основное понятие

Название процедуры действительно звучит достаточно пафосно, но так ли хороша она как ее название? Нанося на поверхность нанокерамику, владелец получит плотный и устойчивый лако-красочный слой на автомобиле. Автомобиль как будто заламинируют, а все транспортное средство покроют жидким стеклом.  Заказывая такое покрытие, клиент получает ряд преимуществ:

  • Кузов будет долго блистать на дорогах.
  • Нанокерамика — уникальный материал, который способен самостоятельно отталкивать грязь.
  • Не требуется частых посещений автомойки.
  • Любая краска хорошо смывается простой водой.
  • Дополнительное покрытие защищает кузов от внешних повреждений.
  • Негативное воздействие солнечных лучей сведется на минимум.

В состав нанокерамики входят следующие компоненты:

  • Специальный силикон. Защищает основу от ржавчины.
  • Оксид титана. Уменьшает негативное влияние ультрафиолетовых лучей.
  • Оксид алюминия. Защищает пленку от пыли и грязи.
  • Дополнительные вещества, которые отталкивают воду и грязь.

Несмотря на все достоинства такого процесса, нанесение нанокерамики — достаточно дорогая процедура. Удивительно, но стоимость работы может в разы превышать стоимость самого материала.

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