Любому владельцу автомобиля хочется, чтобы его машина всегда сверкала “как новенькая”. К сожалению, из-за погодных условий, постоянных разъездов и других факторов, внешний облик транспортного средства ухудшается. Эти вроде бы незначительные неприятности, спустя время смогут испортить лаковое покрытие. Сейчас автомастерские предлагают различные процедуры, которые сохранят внешний вид автомобиля надолго. К современным процедурам относят нанокерамику для авто. Больше об этом можно узнать в этой полезной статье.

Основное понятие

Название процедуры действительно звучит достаточно пафосно, но так ли хороша она как ее название? Нанося на поверхность нанокерамику, владелец получит плотный и устойчивый лако-красочный слой на автомобиле. Автомобиль как будто заламинируют, а все транспортное средство покроют жидким стеклом. Заказывая такое покрытие, клиент получает ряд преимуществ:

Кузов будет долго блистать на дорогах.

Нанокерамика — уникальный материал, который способен самостоятельно отталкивать грязь.

Не требуется частых посещений автомойки.

Любая краска хорошо смывается простой водой.

Дополнительное покрытие защищает кузов от внешних повреждений.

Негативное воздействие солнечных лучей сведется на минимум.

В состав нанокерамики входят следующие компоненты:

Специальный силикон. Защищает основу от ржавчины.

Оксид титана. Уменьшает негативное влияние ультрафиолетовых лучей.

Оксид алюминия. Защищает пленку от пыли и грязи.

Дополнительные вещества, которые отталкивают воду и грязь.

Несмотря на все достоинства такого процесса, нанесение нанокерамики — достаточно дорогая процедура. Удивительно, но стоимость работы может в разы превышать стоимость самого материала.