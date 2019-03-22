Любому владельцу автомобиля хочется, чтобы его машина всегда сверкала “как новенькая”. К сожалению, из-за погодных условий, постоянных разъездов и других факторов, внешний облик транспортного средства ухудшается. Эти вроде бы незначительные неприятности, спустя время смогут испортить лаковое покрытие. Сейчас автомастерские предлагают различные процедуры, которые сохранят внешний вид автомобиля надолго. К современным процедурам относят нанокерамику для авто. Больше об этом можно узнать в этой полезной статье.
Основное понятие
Название процедуры действительно звучит достаточно пафосно, но так ли хороша она как ее название? Нанося на поверхность нанокерамику, владелец получит плотный и устойчивый лако-красочный слой на автомобиле. Автомобиль как будто заламинируют, а все транспортное средство покроют жидким стеклом. Заказывая такое покрытие, клиент получает ряд преимуществ:
- Кузов будет долго блистать на дорогах.
- Нанокерамика — уникальный материал, который способен самостоятельно отталкивать грязь.
- Не требуется частых посещений автомойки.
- Любая краска хорошо смывается простой водой.
- Дополнительное покрытие защищает кузов от внешних повреждений.
- Негативное воздействие солнечных лучей сведется на минимум.
В состав нанокерамики входят следующие компоненты:
- Специальный силикон. Защищает основу от ржавчины.
- Оксид титана. Уменьшает негативное влияние ультрафиолетовых лучей.
- Оксид алюминия. Защищает пленку от пыли и грязи.
- Дополнительные вещества, которые отталкивают воду и грязь.
Несмотря на все достоинства такого процесса, нанесение нанокерамики — достаточно дорогая процедура. Удивительно, но стоимость работы может в разы превышать стоимость самого материала.