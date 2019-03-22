Рекламу под каждое предприятие выбирают индивидуально. К примеру, если это популярный интернет-магазин, то лучше всего выбирать контекстную рекламу. Для огромных гипермаркетов подходит больше наружная реклама. BTL — под это понятие подходит любой вид рекламы, который не взаимодействует со средствами массовой информации. Такую рекламу используют в местах продаж, а сама она представляет собой промоакции, почтовые рассылки, event-мероприятия, выставки и многое другое. Заказать btl можно здесь.
Разновидности BTL
С каждым годом популярность данных мероприятий неизбежно растет. Стандартный рекламный маркетинг постепенно теряет свои возможности, из-за чего многие предприятия начинают искать альтернативные варианты. BTL мероприятия делят на несколько популярных категорий:
- Промоакции. Специалисты компании предлагают провести маркетинговые промоакции, такие как раздача листовок, дегустация продукции и др. Мероприятие проводят в тех местах, где наибольшее скопление людей.
- Политические проекты. Данная категория пользуется особым спросом в предвыборный период. Специалисты предлагают проведения мероприятий, направленных на пиар и популяризацию политического деятеля.
- Мерчандайзинг. Компания предлагает услуги по работе мерчандайзера в стационарном или общем режиме. Специалисты готовы выполнить работу “под ключ”.