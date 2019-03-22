Рекламу под каждое предприятие выбирают индивидуально. К примеру, если это популярный интернет-магазин, то лучше всего выбирать контекстную рекламу. Для огромных гипермаркетов подходит больше наружная реклама. BTL — под это понятие подходит любой вид рекламы, который не взаимодействует со средствами массовой информации. Такую рекламу используют в местах продаж, а сама она представляет собой промоакции, почтовые рассылки, event-мероприятия, выставки и многое другое. Заказать btl можно здесь.

Разновидности BTL

С каждым годом популярность данных мероприятий неизбежно растет. Стандартный рекламный маркетинг постепенно теряет свои возможности, из-за чего многие предприятия начинают искать альтернативные варианты. BTL мероприятия делят на несколько популярных категорий: