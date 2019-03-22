Скупка автомобилей

Со временем старый автомобиль выходит из строя или перестает удовлетворять желания владельца. Чтобы не копить старые автомобили, владельцы часто продают свое транспортное средство. ostan autod — ресурс, что занимается скупкой автомобилей.
Основная информация
https://carprice.ee/ — это портал, что занимается быстрой продажей любого автомобиля. Такие возможности ресурса часто удивляют автомобилистов, ведь стандартная продажа транспортного средства может занимать от нескольких месяцев до года, а иногда и больше.
autode ost позволит продать автомобиль в кратчайшие сроки, при этом понести минимальные финансовые потери. Чтобы оформить заявку на продажу, владелец должен указать следующие параметры:
- Марку транспортного средства.
- Модель.
- Год выпуска.
- Топливо (газ, бензин, дизель, гибрид, электричество).
- Коробку передач (автомат, механика).
- Мощность двигателя.
- Мотор.
- Пробег.
- Желаемую стоимость.
- Населенный пункт.
После заполнения основных пунктов на carprice.ee, владелец должен выбрать способ получения предложения. Затем, в зависимости от выбранного варианта, указывают электронную почту или мобильный телефон.
Дополнительно к основной заявке можно прикрепить около шести фотографий машины. Если у транспортного средства есть какие-нибудь особенности, то их указывают в последней графе.
После подачи заявки, клиент сможет получать предложения, а из них выбрать лучшее.