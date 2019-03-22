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Скупка автомобилей

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Со временем старый автомобиль выходит из строя или перестает удовлетворять желания владельца. Чтобы не копить старые автомобили, владельцы часто продают свое транспортное средство. ostan autod — ресурс, что занимается скупкой автомобилей.

Основная информация

https://carprice.ee/ — это портал, что занимается быстрой продажей любого автомобиля. Такие возможности ресурса часто удивляют автомобилистов, ведь стандартная продажа транспортного средства может занимать от нескольких месяцев до года, а иногда и больше.

autode ost позволит продать автомобиль в кратчайшие сроки, при этом понести минимальные финансовые потери. Чтобы оформить заявку на продажу, владелец должен указать следующие параметры:

  • Марку транспортного средства.
  • Модель.
  • Год выпуска.
  • Топливо (газ, бензин, дизель, гибрид, электричество).
  • Коробку передач (автомат, механика).
  • Мощность двигателя.
  • Мотор.
  • Пробег.
  • Желаемую стоимость.
  • Населенный пункт.

После заполнения основных пунктов на carprice.ee, владелец должен выбрать способ получения предложения. Затем, в зависимости от выбранного варианта, указывают электронную почту или мобильный телефон.

Дополнительно к основной заявке можно прикрепить около шести фотографий машины. Если у транспортного средства есть какие-нибудь особенности, то их указывают в последней графе.

После подачи заявки, клиент сможет получать предложения, а из них выбрать лучшее.

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