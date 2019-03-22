Выставочное и музейное оборудование. Особенности

Стоит ли покупать музейную мебель и выставочное оборудование, если вы используете их всего несколько раз в году? Мебель хорошего качества – удовольствие дорогое. Большую часть времени она будет занимать пространство склада, не принося никакой пользы. Мебель для разовых мероприятий — малополезное приобретение за немалые деньги…

Но теперь есть действительно выгодное решение – аренда мебели и оборудования для проведения выставок и презентаций. Вы платите только за то, что работает на Вас — и ни копейкой больше!

Важно знать

Требования к выставочной мебели и музейному оборудованию предъявляют специфические, ее используют только в краткие периоды времени, при этом она обязана «сработать» с максимальным рекламным эффектом. Прежде всего Музейное оборудование для выставок должно быть легким, то есть быть изготовленным из легких материалов. Мебель должна иметь модульный принцип сборки. Жесткий каркас делают из панели, металла и детали мебели, в основном из пластика, применяют акрил, а также дешевую ДСП, плотную ткань или стекло как дешевые и практичные материалы.

Дорогие и эксклюзивные предметы делают из дерева, шелка, бархата, камня – могут быть использованы как детали стенда компании, предлагающей, к примеру, услуги или товары исключительно для VIP-клиентов.

В последнее время музеи и компании отдают предпочтение мобильной мебели, которая проста в изготовлении и может использоваться многократно.