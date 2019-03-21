Онлайн-заявка на получение кредита

Оформление онлайн заявки на кредит — это всегда ответственное дело, ведь подобрав невыгодный тариф или некачественный банк, клиент может получить множество проблем. Чтобы выбрать лучший вариант из лучших, на сайте собраны все банки с их условиям.
Топ-3 лучших варианта для выбора кредита
На сайте представлено множество различных банков, где клиент сможет выбрать лучшие кредитные условия. Рассмотрим три наиболее популярные из них:
- Альфа-банк. Чтобы получить кредит, заемщик должен иметь при себе паспорт гражданина РФ и его возраст от 21 до 75 лет. Предоставляют также справку о доходах и стаж работы не менее трех месяцев. Сумма кредита — от 50000 до 3000000 руб. Срок погашения — от года до пяти лет.
- Ренессанс Кредит. Получатель должен показать паспорт гражданина РФ и его возраст от 20 до 70 лет. Стаж работы — не менее 3 месяцев. Заявку рассматривают в течение 15 минут.
- Восточный банк. Разрешается оформить кредит на 500 тыс.руб на срок — до 3 лет. Процентная ставка от 15%. Возраст заемщика — от 21 до 76 лет. Специалисты рассмотрят заявку в течение 15 минут.