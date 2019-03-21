Смерть является неотъемлемой частью любой жизни. Пока бессмертие не изобрели, люди продолжают умирать, а ритуальные услуги все также пользуются популярностью. Заказать памятник можно тут.
Этапы похорон
Смерть часто возникает внезапно, когда человек не знает что нужно делать. Рассмотрим все этапы похоронного процесса:
- Смерть. Если покойник умер дома или в другом месте, вызывают скорую помощь. Часто, если смерть произошла днем, то вызывают участкового врача. В зависимости от характера смерти, медицинский персонал в праве вызвать наряд полиции или участкового. После проверки тела, если смерть была не насильственной, вызывают службу по вывозу умершего. Для большей экономии заказывают городскую службу.
- Морг. На этом этапе родственники должны получить справку о смерти и отдать вещи на погребение. К сожалению, некоторые морги предлагают сдавать вещи за день до похорон. Если нет желания самостоятельно этим заниматься, то обращаются в ритуальные службы.
- Агентство. На этом этапе родственники покупают документы для погребения, заказывают ритуальный транспорт и товары для похоронного процесса.
- Кладбище. Заказать участок можно через агентство или обратившись напрямую в администрацию.
- День похорон. В этот день в морге отдают свидетельство о смерти и другие документы. Часто прощание устраивают в моргах или похоронных залах.
- Заказ памятника. Компания “Память” предлагает заказать памятники из гранита, диорита, мрамора или бетонной смеси. Наиболее сложный материал, но самый качественный — гранит. Диорит замечательно полируется, при этом лазером наносят портрет покойного. Мрамор наиболее дешевый вариант и недостаточно прочный, но на могиле выглядит эстетично.