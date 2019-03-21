Смерть является неотъемлемой частью любой жизни. Пока бессмертие не изобрели, люди продолжают умирать, а ритуальные услуги все также пользуются популярностью. Заказать памятник можно тут.

Этапы похорон

Смерть часто возникает внезапно, когда человек не знает что нужно делать. Рассмотрим все этапы похоронного процесса: