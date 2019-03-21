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Заказать памятник

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Смерть является неотъемлемой частью любой жизни. Пока бессмертие не изобрели, люди продолжают умирать, а ритуальные услуги все также пользуются популярностью. Заказать памятник можно тут.

Этапы похорон

Смерть часто возникает внезапно, когда человек не знает что нужно делать. Рассмотрим все этапы похоронного процесса:

  1. Смерть. Если покойник умер дома или в другом месте, вызывают скорую помощь. Часто, если смерть произошла днем, то вызывают участкового врача. В зависимости от характера смерти, медицинский персонал в праве вызвать наряд полиции или участкового. После проверки тела, если смерть была не насильственной, вызывают службу по вывозу умершего. Для большей экономии заказывают городскую службу.
  2. Морг. На этом этапе родственники должны получить справку о смерти и отдать вещи на погребение. К сожалению, некоторые морги предлагают сдавать вещи за день до похорон. Если нет желания самостоятельно этим заниматься, то обращаются в ритуальные службы.
  3. Агентство. На этом этапе родственники покупают документы для погребения, заказывают ритуальный транспорт и товары для похоронного процесса.
  4. Кладбище. Заказать участок можно через агентство или обратившись напрямую в администрацию.
  5. День похорон. В этот день в морге отдают свидетельство о смерти и другие документы. Часто прощание устраивают в моргах или похоронных залах.
  6. Заказ памятника. Компания “Память” предлагает заказать памятники из гранита, диорита, мрамора или бетонной смеси. Наиболее сложный материал, но самый качественный — гранит. Диорит замечательно полируется, при этом лазером наносят портрет покойного. Мрамор наиболее дешевый вариант и недостаточно прочный, но на могиле выглядит эстетично.

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