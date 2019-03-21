Образование — важная часть жизни любого человека. После школы обычно многие не знают куда поступать и что делать, поэтому финансово-экономический колледж Пермь поможет определить свое жизненное назначение.
Основные направления
Колледж начал свою работу еще с 1995 года. За почти 24 года своей работы, заведение стало первым негосударственным колледжем Перми. Учебное учреждение предлагает абитуриентам экономические и правовые факультеты. Такие направления достаточно популярны в современном мире. Каждый год на 12-ти специальность обучаются более 3 тыс.студентов.
Финансово-экономический колледж предлагает закончить обучение по таким направлениям:
- Экономика.
- Финансы.
- Право.
- Реклама.
- Туризм.
- Прикладная информатика.
- Страхование.
- Банковское дело.
- Гостиничный сервис.
- Документационное обеспечение.
Администрация учреждения точно знает что нужно работодателям, поэтому старается дать студентам больше теоретических знаний, вместе с практикой в различных организациях.
Для студентов создали наиболее комфортные условия для обучения: светлые помещения, комфортная мебель, постоянная система видеонаблюдения и охрана безопасности.
Высокопрофессиональные преподаватели передадут ученикам все свои знания. Все педагоги получили высшую или первую педагогическую степень. Также, для постоянного развития коллектив проходит курсы по повышению квалификации. Из-за этого в колледже есть только современные методические пособия и учебники.
Финансово-экономический колледж Перми предлагает абитуриентам следующие формы обучения:
- Дневное.
- Заочное.
- Получение второй специальности.
- Дистанционное образование.
- Профессиональная переподготовка или повышение квалификации.