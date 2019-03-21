Образование — важная часть жизни любого человека. После школы обычно многие не знают куда поступать и что делать, поэтому финансово-экономический колледж Пермь поможет определить свое жизненное назначение.

Основные направления

Колледж начал свою работу еще с 1995 года. За почти 24 года своей работы, заведение стало первым негосударственным колледжем Перми. Учебное учреждение предлагает абитуриентам экономические и правовые факультеты. Такие направления достаточно популярны в современном мире. Каждый год на 12-ти специальность обучаются более 3 тыс.студентов.

Финансово-экономический колледж предлагает закончить обучение по таким направлениям:

Экономика.

Финансы.

Право.

Реклама.

Туризм.

Прикладная информатика.

Страхование.

Банковское дело.

Гостиничный сервис.

Документационное обеспечение.

Администрация учреждения точно знает что нужно работодателям, поэтому старается дать студентам больше теоретических знаний, вместе с практикой в различных организациях.

Для студентов создали наиболее комфортные условия для обучения: светлые помещения, комфортная мебель, постоянная система видеонаблюдения и охрана безопасности.

Высокопрофессиональные преподаватели передадут ученикам все свои знания. Все педагоги получили высшую или первую педагогическую степень. Также, для постоянного развития коллектив проходит курсы по повышению квалификации. Из-за этого в колледже есть только современные методические пособия и учебники.

Финансово-экономический колледж Перми предлагает абитуриентам следующие формы обучения: