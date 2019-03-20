ПВХ плитка

В любых ремонтных работах особое внимание уделяют напольному покрытию. Сейчас стало популярным использовать плитку пвх, которая является хорошим аналогом других разновидностей.

Основное понятие

Плитка ПВХ на сегодняшний день является хорошим аналогом линолеума, паркета, ламината или керамики. Технические и внешние характеристики такого покрытия уже давно стоят на одном уровне с конкурентами, а иногда и даже выше их.

В каждой плитке есть несколько слоев, количество которых зависит от самого производства. Все изделия различаются по таким характеристикам:

Форма у плиток обычно либо квадратная, либо прямоугольная.

В состав плитки обычно входит чистый вспененный ПВХ или смесь, где 80% кварца, а 20% смесей.

Различают по способу укладки. Для некоторых используют дополнительный клей, а другие уже имеют тыльную липкую сторону.

Все виды плиток объединяют такие свойства:

Каждое изделие имеет дополнительный слой, который защищает плитку от сколов и царапин.

Декоративный слой. Этот слой обычно оформленный различными фигурами или выполнены под натуральный материал.

Армирующий слой. Используется для поддержания плитки в стандартном размере и форме.

Основной слой требуется, чтобы гарантировать устойчивость плитки к различным нагрузкам.

К достоинствам такого напольного покрытия относят: