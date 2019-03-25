Термопринтер для печати этикеток

Многие предприятия требуют постоянной печати этикеток. Владельцы часто обращаются с этим вопросом в типографии, теряя при этом собственные финансы. Чтобы сэкономить на данной процедуре, предпринимателям предлагают приобрести принтер этикеток, который можно посмотреть тут.

Разновидности и их достоинства

Для печати этикеток предлагают струйный принтер, который зачастую используется в промышленных масштабах. Он позволяет создавать самоклеящиеся этикетки любого формата. Оборудование способно значительно сократить финансовые затраты, а также быстро вносить любые изменения. К преимуществам такой разновидности относят:

Быстрая замена этикетки.

Малогабаритное оборудование.

Небольшая себестоимость.

Печать переменных данных.

К недостаткам струйного принтера относят:

Низкое качество картинки.

Большие тиражи не выгодны.

Вторая разновидность принтеров для этикеток — термотрансферный струйный. Предназначается для черно-белой печати. Обычно сюда входят этикетки и штрих-коды. Оборудование отличается высокой работоспособностью, а также легкое в обслуживании. К основным достоинствам относят:

Высокая производительность.

Малогабаритность.

Легкость в обслуживании.

К недостаткам относят:

Низкое качество.

Одноцветная печать.

Недолговечность этикетки.

Термопринтер Intermec PC23d — это качественное оборудование малогабаритных размеров. Для печати этикеток через компьютер используют USB переходник. Через этот разъем можно подключать клавиатуру или сканер. Гарантия на устройство — 1 год.