Отдых в гостевом доме в Кучугурах

Во время планирования путешествия поиск подходящего жилья становится одной из главных проблем. Если в этом году пользователи захотят провести время на берегу Азовского моря, то предлагаем посмотреть привлекательный гостевой домик в Кучугурах на сайте http://www.kuchuguri24.ru/nomera/semeynye-lyuksy/nomer-vtoroy-semeynyy/.

Полезная информация

Гостевой дом Кострома в Кучугурах открылся относительно недавно в 2018 году. Строители и владельцы постарались создать для путешественников приятную и домашнюю атмосферу. При строительстве использовался только экологичный материал.

Номера в гостевом доме просторные, с толстыми стенами и 3-х метровыми потолками. На окнах установлены алюминиевые стеклопакеты, что позволяют защититься в любое время года от несносной жары или холода.

Дом Кострома работает практически в любое время года. В зимнее время в помещениях есть полноценное водоснабжение и отопление. Удивительно, но в данном регионе такие нюансы являются редкостью.

Услуги и номера

Персонал гостевого дома предлагает клиентам следующие услуги на выбор:

Заказ продуктов. Клиент сможет попробовать настоящие кубанские продукты, предварительно их заказав.

Продажа снеков и напитков. Также в гостевом доме есть возможность купить вредный перекус.

Питание. За дополнительную плату хозяева гостевого дома смогут приготовить на завтрак блюда разных кухонь мира.

Аренда товаров. Для путешествующих вместе с детьми на сайте есть возможность арендовать коляску или другие необходимые устройства.

Многие путешественники все еще определяются с выбором места для отдыха. Выбирая берег Азовского моря и гостевой дом Кострома в Кучугурах, клиент однозначно получит запоминающийся отдых, который оставит приятное послевкусие.