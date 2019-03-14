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Интернет-магазин электроники

Новости партнеров от 14.03.2019

Сейчас наличием электроники никого уже не удивишь. Практически все современное население носит смартфоны, смотрит телевизор и использует другое разное электронное оборудование, которое еще 20 лет назад было достаточно дорогим удовольствием.

Сейчас новые технологии встречаются практически в каждом доме. Но несмотря на все удовольствие от товаров у них есть весомый недостаток — частые поломки. Представленный магазин предлагает зарядное устройство для разных моделей телефонов, а также различные другие детали на  электронные устройства.

Навигация магазина

TehnoMarkt — это интернет-магазин электроники, где каждый пользователь сможет подобрать деталь на свое устройство. Чтобы клиенту проще было найти деталь, весь ассортмент разделен на несколько категорий:

  • Акумуляторы.
  • Детали для ноутбуков.
  • Детали для мобильных телефонов.
  • Спутниковое ТВ.
  • Эфирное ТВ.
  • Электроника для авто.
  • Пульты.
  • Мобильные аксессуары.
  • Детали для майнера.
  • Системы освещения.

Для лучшего поиска товара, клиенту достаточно в поисковую систему ввести ключевое слово и указать другие дополнения.

Кроме того, данный интернет-магазин занимается не только продажами, но и ремонтом. Весь персонал сервисного центра имеет многолетний опыт, поэтому запрос то справится с любой возникшей проблемой. Более детально на tehnomarkt.com.

 

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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