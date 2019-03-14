Установка пластиковых окон

Пластиковые окна уже не являются частью роскоши. Теперь это стандартная часть оформления любой новой квартиры. Здесь пользователи смогут заказать ремонт балкона и установку пластиковых окон под ключ.
Преимущества пластиковых окон
Многие задумывались о том, чтобы начать ремонт в квартире. В старых помещениях очень часто установлены деревянные окна, которые постоянно пропускают сквозняк. Отличным аналогом их станут пластиковые окна. Если сравнивать деревянные и пластиковые варианты, то значительно выигрывать будет второй вариант. Рассмотрим несколько главные преимущества пластиковых окон:
- Теплоизоляция. Удивительно, но история данных окон началась именно из-за экономии теплоэнергии. В прошлые века в Европе значительно выросли цены на энергоносители, поэтому население решило искать возможности решения данной проблемы. Именно после этого появились пластиковые окна, которые эффективно хранили тепло внутри помещения.
- Шумоизоляция. Этот факт особенно радует людей, что живут рядом с центральными дорогами. В этих местах зачастую создается столько шума, что мешает полноценно отдыхать. Если найти качественные пластиковые окна, то это значительно улучшит качество жизни и избавит от лишнего шума.
- Простой уход. В отличие от деревянных рам, пластиковые не нужно будет постоянно подкрашивать и чистить. Чтобы помыть ПВХ-окна достаточно использовать губку и мыльный раствор. Также 1-2 раза в год нужно смазывать подвижные элементы в конструкции.
- Безопасность. Ворам будет тяжеловато открыть и взломать данные окна. Стеклопакеты также прочные, поэтому ломать их придется долго.
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