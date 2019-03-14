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Международный педагогический портал

Новости партнеров от 14.03.2019

У каждого ребенка своя семья и индивидуальное воспитание. Многие безответственные родители, отдавая малыша в школу, привыкли считать, что теперь вся ответственность полностью зависит от учителей и школы. Более ответственные и адекватные родители не согласятся с таким утверждением, потому что понимают, что даже несмотря на начало школьной жизни, большая часть ответственности все еще зависит от семьи.

Зачем детям дополнительное образование

Для лучшей адаптации и социализации, родители часто отдают детей на различные кружки и секции. Каждый такой вариант дополнительного обучения помогает ребенку получить те навыки, которые пригодятся ему в жизни.

В школах часто устраивают конкурсы и олимпиады, где ребенок может проверить свои знания относительно различных школьных предметов. Многие родители выбирают именно такое дополнительное образование из-за ряда преимуществ:

  • Разнообразие досуга. Благодаря таким конкурсам, ребенок сможет узнать что-то новое. Кроме того, в любых соревнованиях есть дух победы, поэтому это обеспечит дополнительную мотивацию.
  • Поиск талантов. Родитель не может сходу определить какие таланты могут быть у его ребенка, поэтому отдавая его на дополнительное образования, семья узнает, что лучше всего получается у их детей.
  • Уверенность. Многие школьники хотят быть лучшими во всем, но редко у кого это получается. Суть олимпиады и конкурсов — методом проб и ошибок получить дополнительную уверенность в себе. Чем чаще ребенок участвует в таких соревнованиях, тем больше в нем будет расти уверенности и багаж новых знаний.
  • Применения знаний. Благодаря конкурсам, ученик сможет применить ту базу данных, которую он получил во времена своего обучения. Если школьные контрольные обычно используют только одну тематику, то олимпиады и конкурсы заставляют применять знания из разных пройденных тем.

Подача заявки

Многие педагоги и родители выбирают международные педагогические порталы, где можно подобрать лучший вариант олимпиады, конкурса или просто выставить статьи в различные источники. solncesvet ru — это представитель международных порталов, где каждый желающий сможет участвовать в олимпиаде или конкурсе.

Чтобы оформить заявку на участие и получение диплома, достаточно пройти пять легких этапов:

  • Подача заявки. Ученик принимает участие в олимпиаде или конкурсе, через удобные формы сайте всего за две минуты.
  • Личный кабинет. Указывая электронную почту, система отправит туда письмо. Перейдя по ссылке, пользователь выбирает категорию “Создать диплом”.
  • Выбор шаблона. На сайте представлено более 20-ти видов образцов.
  • Оплата. Оплачивают диплом через любую удобную электронную систему.
  • Скачивание готового документа.

Источник: https://solncesvet.ru

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