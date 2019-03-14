Международный педагогический портал

У каждого ребенка своя семья и индивидуальное воспитание. Многие безответственные родители, отдавая малыша в школу, привыкли считать, что теперь вся ответственность полностью зависит от учителей и школы. Более ответственные и адекватные родители не согласятся с таким утверждением, потому что понимают, что даже несмотря на начало школьной жизни, большая часть ответственности все еще зависит от семьи.

Зачем детям дополнительное образование

Для лучшей адаптации и социализации, родители часто отдают детей на различные кружки и секции. Каждый такой вариант дополнительного обучения помогает ребенку получить те навыки, которые пригодятся ему в жизни.

В школах часто устраивают конкурсы и олимпиады, где ребенок может проверить свои знания относительно различных школьных предметов. Многие родители выбирают именно такое дополнительное образование из-за ряда преимуществ:

Разнообразие досуга. Благодаря таким конкурсам, ребенок сможет узнать что-то новое. Кроме того, в любых соревнованиях есть дух победы, поэтому это обеспечит дополнительную мотивацию.

Поиск талантов. Родитель не может сходу определить какие таланты могут быть у его ребенка, поэтому отдавая его на дополнительное образования, семья узнает, что лучше всего получается у их детей.

Уверенность. Многие школьники хотят быть лучшими во всем, но редко у кого это получается. Суть олимпиады и конкурсов — методом проб и ошибок получить дополнительную уверенность в себе. Чем чаще ребенок участвует в таких соревнованиях, тем больше в нем будет расти уверенности и багаж новых знаний.

Применения знаний. Благодаря конкурсам, ученик сможет применить ту базу данных, которую он получил во времена своего обучения. Если школьные контрольные обычно используют только одну тематику, то олимпиады и конкурсы заставляют применять знания из разных пройденных тем.

Подача заявки

Многие педагоги и родители выбирают международные педагогические порталы, где можно подобрать лучший вариант олимпиады, конкурса или просто выставить статьи в различные источники. solncesvet ru — это представитель международных порталов, где каждый желающий сможет участвовать в олимпиаде или конкурсе.

Чтобы оформить заявку на участие и получение диплома, достаточно пройти пять легких этапов:

Подача заявки. Ученик принимает участие в олимпиаде или конкурсе, через удобные формы сайте всего за две минуты.

Личный кабинет. Указывая электронную почту, система отправит туда письмо. Перейдя по ссылке, пользователь выбирает категорию “Создать диплом”.

Выбор шаблона. На сайте представлено более 20-ти видов образцов.

Оплата. Оплачивают диплом через любую удобную электронную систему.

Скачивание готового документа.

Источник: https://solncesvet.ru