Заказать профессиональную фотосъемку

Каждый хочет сохранить жизненные моменты на пленку, чтобы в будущем можно было их пересматривать. fotogenes.ru/sertifikat — это сеть профессиональных фотостудий, которые помогут сохранить приятные воспоминания на фотографиях.

Предложенные услуги

Отличным подарком на любое празднование будет сертификат на подарочную фотосессию. Получить впечатление в подарок можно заказав его через сайт или купив онлайн. На выбор пользователям предлагают несколько вариантов фотосессий:

Стандарт. Предварительно клиент вместе со специалистами продумают весь образ и возможные локации. Компания предлагает услуги визажиста и стилиста. Время работы — 4 часа. Фотограф будет помогать начинающим моделям и подбирать различные варианты поз для фотографий. Заказчика ждет неограниченное количество локаций и образов. Дополнительно специалист обрабатывает 15 фотоснимков, а также переносит все данные на СД-накопитель. Срок обработки — неделя.

Экспресс. Достаточно быстрая фотосессия, которая продлится один час. Неограниченное количество образов и реквизита. Помощь в выставлении поз начинающим моделям. Запись на диск более 100 снимков, а также профессиональная обработка 5 лучших фотографий. Срок записи и обработки — 7 дней.

Люкс. Предварительная договоренность со съемочной группой. Профессиональная помощь визажиста, парикмахера и стилиста. Общее время съемки — 4 часа. 15 лучших снимков будут профессионально обработаны, а более 200 фотографий записаны на накопитель. Время оформления — 7 дней. Наиболее дорогая фотосессия.

Кроме того, компания также предлагает фотосессии “Лайт” и “Лайт+”, где время на съемку — 2 часа.

Все эти варианты можно приобрести в творческой лаборатории “Фотогенез”.