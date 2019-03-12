Застраховать не значит прогадать, или Как выбрать страховую компанию для «ласточки»?

Автолюбители любят свои машины. К страхованию любимых «ласточек» и «заек» подходят серьезно.

Что выбрать?

Полис страхования, как аккумулятор с доставкой и установкой в СПб, можно заказать через интернет. ОСАГО – обязательное условие для автовладельца. Обычно процедура обязательного страхования выполняется с целью защиты интересов водителя. КАСКО рассчитано на страхование автомобиля от повреждений любого характера.

Проще говоря, в случае ДТП полис ОСАГО станет «подушкой безопасности» для автомобилиста, позволит покрыть расходы пострадавшей стороне. КАСКО позволит владельцу покрыть расходы в ситуации, которые могут быть не связаны с происшествием на дороге. Например, хулиганские действия в отношении автомобиля. При заключении страхового договора учитываются технические особенности автомобиля. Страховщик примет во внимание год выпуска машины, степень износа транспортного средства, водительский опыт автолюбителя.

Как выбрать страховую компанию?

Выбор страховщика сродни выбору АКБ для БМВ, например. Перед выбором интересуются мнением профессионалов. Общее представление о степени доверия к компании и клиентском сервисе можно получить через специализированные сайты в интернете. Будьте внимательны к состоянию лицензии компании. Если прошла информация о приостановлении лицензии, то стоит отказаться от услуг компании. И да, некоторые фирмы продолжают страховать клиентов после приостановления действия лицензии. В этом случае полис будет считаться недействительным.

Автолюбители предпочитают пользоваться услугами проверенных компаний, название которых на слуху. Не поленитесь выслушать мнение знакомых о взаимодействии с компанией в случае страхового случая. Проанализируйте время от ДТП до выплаты средств по полису, объем выплат и требования страховщика. Для разумного выбора проанализируйте деятельность не менее пяти страховых организаций.

Профессионалы в автомобильной тематике, компании «Катод», например, будут разговаривать с клиентом на понятном языке и предлагать выбор аккумулятора с учетом особенностей автомобиля. Так и в страховании: состояние офиса, компетентность сотрудников, корпоративный стиль в одежде будут ключевыми факторами при выборе страховщика. Многие предпочитают страховаться самостоятельно через интернет. Рассмотрите функционал и интерфейс сайта. Эти параметры будут характеризовать лояльность к клиенту.

Ровной дороги и прозрачного обзора!