Хочешь стать барменом? Мы поможем!

Порой случается так, что обычная размеренная жизнь престает приносить радость, кажется скучной и однообразной. Человек задумывается о том, что ему необходимо что-то изменить, привнести в нее новые элементы, тем самым пробудить в себе интерес и получать необходимый драйв. Иногда, этому способствует кардинальная смена профессиональной деятельности. Это явление получило название дауншифтинг, и оно довольно популярно в последние годы. Например, Вы несколько лет проработали в офисе по строгому регламенту с 9 до 18 , а все время хочется чего-то необычного и по-настоящему интересного, например, стоять у барной стойки, иметь нестандартный рабочий график, общаться с людьми, смешивать коктейли для посетителей, создавать что-то новое и пафосно преподносить клиенту, то Вам стоит начать учиться на бармена в United Hospitality Academy, которая находится в Одессе.

United Hospitality Academy является представительством международного центра подготовки персонала для работы в сфере обслуживания. Преподаватели Академии являются опытными специалистами, которые имеют международную сертификацию и собственные программы по обучению.

В программу входят: обучение приготовлению классических коктейлей, правила сервиса, этического и психологического поведения и подхода к клиентам. Также программа включает в себя практическую часть, где изученные навыки можно применить непосредственно на практике. Это позволит Вам освоить необходимые умения в довольно сжатые сроки и приступить к работе барменом в отелях и ресторанах, в том числе за границей.

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