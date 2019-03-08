Наливные полы в Москве от надежной компании

При внутренней отделке помещений особое внимание уделяется выбору материалов. Они должны соответствовать не только Вашим эстетическим вкусам, но и отвечать высоким функциональным параметрам. В помещениях наибольшее воздействие оказывается на напольные покрытия, поэтому к отделке полов нужно подходить с особой тщательностью.

Одним из трендов последних лет являются полимерные наливные полы. Такая популярность объясняется многими факторами и в первую очередь хочется отметить функциональность этого покрытия. Полимерные полы отличаются своей износостойкостью. При правильном подборе материала и качественном монтаже они могут прослужить несколько десятков лет, сохраняя при этом свои лучшие качества. Сопротивляемость к химическим веществам, ударопрочность и стойкость к перепадам температур позволяют использовать наливные полы в помещениях разных типов и с разной пропускной способностью.

Возможность подбирать цветовую гамму и тип покрытия (глянцевое, матовое, шероховатое и прочее) позволяет вписать отделку пола в общий стиль интерьера. Отсутствие швов, независимо от площади помещений, значительно облегчает уборку помещений.

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