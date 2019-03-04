Профессиональное восстановление утерянных цифровых данных

Развитие компьютерных технологий позволяет человеку обрабатывать невероятные объемы информации с помощью компьютеров, а также хранить её на цифровых информационных носителях. Это, безусловно, очень удобно, но в то же время происходит обесценивание информации в других форматах, что порождает страх в один прекрасный момент лишиться всех своих данных на компьютере.

При малейших намеках на неисправность необходимо сразу же обращаться к специалистам, занимающимся восстановлением данных с цифровых носителей.

Одной из самых известных фирм, занимающихся реанимацией электронной техники, и восстановлением данных, является компания DriveSavers.

Основанная в 1985 году, она имеет колоссальный опыт работы с поврежденными носителями различных видов и классов. Благодаря широкому выбору raid data recovery software специалисты компании могут восстанавливать данные даже с поврежденных RAID массивов объемом в несколько десятков тысяч терабайт. Опытные инженеры DriveSavers, сделают все возможное в процессе восстановления данных, и результат их работы превзойдет все Ваши ожидания.