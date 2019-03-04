Новый музейный квартал: на реновацию Конюшенного ведомства претендует компания Захара Смушкина

Территорию Конюшенного ведомства однажды уже передавали инвесторам: братья Зингаревичи, давние бизнес-партнеры миллиардера Захара Смушкина, с 2010 года начали строить там апарт-отель. Через пять лет объект у компании отозвали, предоставив ей другой участок взамен. Конюшенное ведомство вновь оказалось в ведении города.

Бесхозный памятник архитектуры сейчас разрушается. Его положение усугубляют нефтеналивные емкости, которые раньше использовались для хранения мазута, а теперь прогнили, загрязняют почву и подтачивают фундаменты зданий. При реставрации объекта придется проводить полную рекультивацию грунта.

Городские власти вернулись к идее реконструкции и вновь ищут инвесторов

Осенью 2017 года на рассмотрение Совета по инвестициям были представлены две концепции. Одна из них принадлежала ООО «Тандем-Истейт». Компания Виктора Игнатьева предложила реконструировать только здание Ведомства, устроив в нем креативное арт-пространство. Реализация проекта была рассчитана на пятилетку, срок окупаемости вложений – на 49 лет.

Концепцию, созданную по заказу «Старт Девелопмент», представил лично председатель Совета директоров УК – предприниматель Захар Смушкин. Он назвал заброшенный объект «язвой» на теле Петербурга и предложил свое решение проблемы.

Проектом «Старт Девелопмент» предусмотрен триптих, образованный Эрмитажем, Русским музеем, галереями Конюшенного ведомства и прилежащей площадью.

Между зданиями остаются общественные зоны для гуляний и ярмарок; под землей будет устроена парковка.

Итогом реконструкции станет полноценное познавательно-развлекательное пространство, организованное по образцу европейских музейных кварталов.

Согласно этой концепции, инвестору пришлось бы выкупить часть зданий на площади (сейчас они принадлежат частным владельцам). Общий объем инвестиций в объект оценивается в 8,6 млрд руб. Для выхода на полную окупаемость проекту потребуется около 18 лет.

Захар Смушкин отметил, что в результате комплексной реконструкции в центре Северной столицы – там, где проходит 10-миллионный трафик туристов – появится креативное музейное пространство.

По заявлению бизнесмена, УК «Старт Девелопмент» может взять на себя половину инвестиций по реновации. Вторую часть он предлагает вложить городским властям.

Кто будет реконструировать территорию: решение пока не принято

Концепции обоих инвесторов были вынесены на обсуждение Совета по сохранению петербургского культурного наследия. Ни одна из них с первого раза одобрена не была. Проект, представленный «Старт Девелопмент», разработанный архитектором С. Мишиным, признали более амбициозным, но и рискованным, из-за предусмотренного в нем подземного пространства.