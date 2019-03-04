Коммутационный аппарат предназначен для передачи данных, без перемещений и разрушений его внутренних деталей. Коммутационный процессор используют для переключения всех абонентов, при этом обеспечивая постоянную работу системы. Заказать Коммутационный процессор можно на этом ресурсе.

Данное оборудование имеет ряд значительных особенностей:

Поддерживает соединение около 200 всех абонентов.

Передача данных и ошибки оповещаются светодиодными изменениями.

Если во время работы возникнут проблемы, то пользователю придет оповещение об этом.

Перезагружать устройство можно и в удаленном доступе.

Возможность дублировать все процессы другим устройством.

Основные характеристики:

Операционная система — Linux.

Встроенная память — 500 Мб.

Флеш карта — до 64 Гб.

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