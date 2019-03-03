Натяжные потолки в Новосибирске

Красивый экстерьер и проработанный внутренний дизайн помещения позволяют человеку удовлетворять не только эстетические потребности, но и создавать вокруг себя благоприятные условия жизнедеятельности.

Особое внимание уделяется потолочной отделке, так как этот элемент интерьера зачастую берет на себя осветительную функцию. Кроме этого, от него зависит общая элегантность помещения и его уют.

Благодаря развитию технологий и разработке новых материалов появились разнообразные варианты потолочной отделки. Последние годы наибольшим спросом пользуются натяжные потолки из поливиниловой пленки. Прочность, долговечность и простота в уходе – выгодно отличают их от других способов отделки.

Со временем натяжные потолки получили широкую цветовую гамму и множество видов покрытий – от однотонных глянцевых до полотен с нанесенными на него эксклюзивными рисунками или даже картинами известных художников и 3D эффектов. Примеры таких потолочных покрытий можно увидеть на официальном сайте компании «Сибирские потолки» сибирьпотолки.ру, которая оказывает услуги по установке натяжных потолков на территории Новосибирска и Новосибирской области.

Многолетний опыт работы, сотрудничество с ведущими мировыми производителями поливиниловой пленки, позволяют компании воплотить в реальность дизайнерские решения любой сложности, качественно и в короткие сроки.

Потолки различных видов, в том числе, двухуровневые, парящие и с фотопечатью, многообразие материалов и доступные цены, позволят создать уютный и стильный интерьер в Вашем доме. На сайте компании http://sibirpotolki.ru/ Вы можете ознакомиться с более подробной информацией, а также выбрать и рассчитать цену за услуги с помощью онлайн-калькулятора.