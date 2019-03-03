Изоляторы в электротехнике

Для проведения электрических работ часто используются устройства, значения которых не понятны простому пользователю. Изоляторы — это устройства, что используется в электричестве и служит для ограничения определенного предмета от внешней среды. Приобрести изоляторы можно тут https://binabi.ru/izolyatory/.

Классификация

В электротехнике изолятор — достаточно популярное слово. Есть несколько определений этого средства:

Материал. Под этим словом подразумевают материал, что практически не проводит электрический ток. По-другому его еще называют диэлектриком. Также используют в качестве отделения одного элемента от другого.

Устройство. Делят на несколько разновидностей: линейный, оптический, металлический и другие.

Линейный изолятор

Линейный изолятор — это инструмент, что используют для изоляции кабелей на воздушных линиях. Классифицируется данный вид по способу крепления:

Штыревой. Применяют для крепления изолированных и неизолированных проводов. Часто данный тип изолятора используется в местах, где высокие перепады температуры. Отличается высокой надежностью. Подвесной. Относят к линейным изоляторам и служат для крепления проводов. В качестве основы — щелочное стекло. Стеклянные изоляторы имеют большой срок годности, а также хорошо заметные повреждения. Благодаря маркировке данного изделия можно узнать его параметры и назначение. Стержневые. Изготовляют данный изолятор обычно из электротехнической керамики. Благодаря материалу изготовления, элемент отличается высокой прочностью, большим сроком эксплуатации и небольшим весом.

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