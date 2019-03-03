Зонды для горизонтального бурения

Зонд — это инструмент, что устанавливают в буровой голове, который используется для передачи данных и управления горизонтальным бурением. Зонд для ГБН (горизонтально направленное бурение), передает такие параметры как: глубину бурения, направление, температуру и расположение. Приобрести данный инструмент можно здесь https://gnb-russia.ru/products/category/products.

Где приобрести зонд?

Несмотря на качественное изготовление, любое электронное устройство имеет свойство со временем изнашиваться. Особенно на срок годности влияют жесткие условия, которыми подвергается аппарат. Чтобы не останавливать всю работу, руководитель обязан быстро приобрести данный инструмент.

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Объединение “ГНБ-Россия”

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