Отдых в Греции

После серых будней так хочется очутиться где-то на берегу теплого моря или океана. Осуществить эти желания помогает аренда дома в Греции.
Почему Греция?
Греция — это страна в Южной Европе, что находится на Балканском полуострове. Это направление пользуется особым спросом у туристов, потому что является особо недорогим и интересным отдыхом.
На материковой, как и на островной части страны, можно запросто найти различные достопримечательности, а также красивые песчаные берега с теплым морским бризом. Наиболее популярное место — Афины. В этот город постоянно приезжают толпы туристов, чтобы посмотреть на все достопримечательности, которые сохранили в себе историю тех давних времен.
К знаменитым достопримечательностям Афин относят:
- Афинский акрополь. Это в действительности является визитной карточкой Афин. Несмотря на множество различных природных бед и военных действий, историческое сооружение продолжает радовать туристов и по сей день.
- Панатинайкос. Чтобы увидеть эту красоту нужно отправиться в самое сердце Афин. Эта постройка была сооружена из белого мрамора. Именно из-за этой внешней красоты туристы уделяют особое внимание. Кроме того, на этом стадионе проводились первые современные Олимпийские игры.
- Храм Зевса. Это огромнейший храм, строительство которого продолжалось 650 лет. Согласно древнегреческим мифам, данное сооружение было построено на месте святилища.
Но развлечения в Греции найдутся не только для любителей исторических достопримечательностей. Многие туристы отправляются к теплому морю на какой-нибудь остров или полуостров. К популярным курортным островам относят: Корфу, Родос, Тира, Крит, Закинф. Эти курортные места встретят гостей яркой и теплой погодой.