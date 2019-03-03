Отдых в Греции

После серых будней так хочется очутиться где-то на берегу теплого моря или океана. Осуществить эти желания помогает аренда дома в Греции.

Почему Греция?

Греция — это страна в Южной Европе, что находится на Балканском полуострове. Это направление пользуется особым спросом у туристов, потому что является особо недорогим и интересным отдыхом.

На материковой, как и на островной части страны, можно запросто найти различные достопримечательности, а также красивые песчаные берега с теплым морским бризом. Наиболее популярное место — Афины. В этот город постоянно приезжают толпы туристов, чтобы посмотреть на все достопримечательности, которые сохранили в себе историю тех давних времен.

К знаменитым достопримечательностям Афин относят:

Афинский акрополь. Это в действительности является визитной карточкой Афин. Несмотря на множество различных природных бед и военных действий, историческое сооружение продолжает радовать туристов и по сей день.

Панатинайкос. Чтобы увидеть эту красоту нужно отправиться в самое сердце Афин. Эта постройка была сооружена из белого мрамора. Именно из-за этой внешней красоты туристы уделяют особое внимание. Кроме того, на этом стадионе проводились первые современные Олимпийские игры.

Храм Зевса. Это огромнейший храм, строительство которого продолжалось 650 лет. Согласно древнегреческим мифам, данное сооружение было построено на месте святилища.

Но развлечения в Греции найдутся не только для любителей исторических достопримечательностей. Многие туристы отправляются к теплому морю на какой-нибудь остров или полуостров. К популярным курортным островам относят: Корфу, Родос, Тира, Крит, Закинф. Эти курортные места встретят гостей яркой и теплой погодой.