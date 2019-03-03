Получение лицензии. Основные моменты

Получение лицензии — обязательная часть любого предприятия. Без этого документа компания не сможет вести легальную работу. Для введения телекоммуникационного бизнеса обязательно необходимо получить лицензию. С этим помогут специалисты, которые находятся здесь.
Зачем получать лицензию?
Согласно законодательству РФ, выход на рынок услуг связи должен быть лицензирован. Также возможности ограничены у иностранных операторов. Большинство стандартных лицензий подразумевают следующие условия:
- Взаимодействие связей электросетей.
- Оказание всех услуг связи.
- Предоставление документов о неналоговых выплатах.
- Проведение оперативно-розыскных мероприятий.
- Система управления связи, что соответствует правилам.
- Выполнения условий согласно лицензии.
Разновидности лицензирования в сфере связи
Так как сферы связи делят на несколько категорий, то к каждой из них нужно подбирать лицензию на определенные виды услуг. Сферу связи делят на:
- Фиксированная телефонная связь. К ней относят: местная, внутризоновая, международная, таксофоны, аппараты коллективного доступа.
- Телерадиовещание. Тут есть: эфирное теле-радиовещание, кабельное теле-радиовещание, проводное.
- Выделенная связь. К ней относят: радиосвязь, телефонную, персональную и телеграфную.
- Подвижная сеть. Тут есть: спутниковая радиосвязь, подвижная, радиотелефонная.
- Передача данных. Сюда относят: передача данных, передача голосов информации.
Очень важно в таком вопросе консультация специалиста. Именно профессионал поможет построить грамотную стратегию по взаимодействии с Роскомнадзором. Обязательно специалист должен обладать практикой применения законов в сфере связи.