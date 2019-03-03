Получение лицензии. Основные моменты

Получение лицензии — обязательная часть любого предприятия. Без этого документа компания не сможет вести легальную работу. Для введения телекоммуникационного бизнеса обязательно необходимо получить лицензию. С этим помогут специалисты, которые находятся здесь.

Зачем получать лицензию?

Согласно законодательству РФ, выход на рынок услуг связи должен быть лицензирован. Также возможности ограничены у иностранных операторов. Большинство стандартных лицензий подразумевают следующие условия:

Взаимодействие связей электросетей.

Оказание всех услуг связи.

Предоставление документов о неналоговых выплатах.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Система управления связи, что соответствует правилам.

Выполнения условий согласно лицензии.

Разновидности лицензирования в сфере связи

Так как сферы связи делят на несколько категорий, то к каждой из них нужно подбирать лицензию на определенные виды услуг. Сферу связи делят на:

Фиксированная телефонная связь. К ней относят: местная, внутризоновая, международная, таксофоны, аппараты коллективного доступа. Телерадиовещание. Тут есть: эфирное теле-радиовещание, кабельное теле-радиовещание, проводное. Выделенная связь. К ней относят: радиосвязь, телефонную, персональную и телеграфную. Подвижная сеть. Тут есть: спутниковая радиосвязь, подвижная, радиотелефонная. Передача данных. Сюда относят: передача данных, передача голосов информации.

Очень важно в таком вопросе консультация специалиста. Именно профессионал поможет построить грамотную стратегию по взаимодействии с Роскомнадзором. Обязательно специалист должен обладать практикой применения законов в сфере связи.