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Получение лицензии. Основные моменты

Новости партнеров от 03.03.2019

Получение лицензии — обязательная часть любого предприятия. Без этого документа компания не сможет вести легальную работу. Для введения телекоммуникационного бизнеса обязательно необходимо получить лицензию. С этим помогут специалисты, которые находятся здесь.

Зачем получать лицензию?

Согласно законодательству РФ, выход на рынок услуг связи должен быть лицензирован. Также возможности ограничены у иностранных операторов. Большинство стандартных лицензий подразумевают следующие условия:

  • Взаимодействие связей электросетей.
  • Оказание всех услуг связи.
  • Предоставление документов о неналоговых выплатах.
  • Проведение оперативно-розыскных мероприятий.
  • Система управления связи, что соответствует правилам.
  • Выполнения условий согласно лицензии.

Разновидности лицензирования в сфере связи

Так как сферы связи делят на несколько категорий, то к каждой из них нужно подбирать лицензию на определенные виды услуг. Сферу связи делят на:

  1. Фиксированная телефонная связь. К ней относят: местная, внутризоновая, международная, таксофоны, аппараты коллективного доступа.
  2. Телерадиовещание. Тут есть: эфирное теле-радиовещание, кабельное теле-радиовещание, проводное.
  3. Выделенная связь. К ней относят: радиосвязь, телефонную, персональную и телеграфную.
  4. Подвижная сеть. Тут есть: спутниковая радиосвязь, подвижная, радиотелефонная.
  5. Передача данных. Сюда относят: передача данных, передача голосов информации.

Очень важно в таком вопросе консультация специалиста. Именно профессионал поможет построить грамотную стратегию по взаимодействии с Роскомнадзором. Обязательно специалист должен обладать практикой применения законов в сфере связи.

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