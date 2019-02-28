Секционные заборы для дома

Выбор забора для дома — мероприятие ответственное, но если знать, где можно купить недорогие и эффективные ограждения, то процесс строительство будет быстрым и простым. Одним из способов достижения этих целей является покупка ограждения у производителя. Выгода покупателя состоит не только в меньшей стоимости, но и возможности заказа забора по своим характеристикам. Такими выгодными ограждениями являются секции из металлических прутьев. Купить их можно как готовыми со стандартными параметрами, так и под заказ. Оценить секционный забор из сетки можно тут http://orenburg.properimetr.ru/about/useful-info/zabor-sektsionnyy-iz-setki

Секции для дома и не только

Главными характеристиками секций из прутьев является сквозная структура. Сквозь этот забор видно всю огражденную территорию. Поэтому тем, кто хочет избежать посторонних взглядов, такое ограждение не подходит. Также стоит подумать, если дом стоит на пыльной или оживленной улице. Зато для дачных участков, межевания между соседями и ограждения придомовых территорий секции незаменимы. Их преимущество заключается в том, что они пропускают свет и воздух, что исключает появление на участке «мертвых зон». Кроме того, сетки часто выполняют роль шпалер — огородники высаживают возле них вьющиеся или плетущиеся культуры (огурцы, бобовые и пр.). Также рекомендуется высаживать цветы, превращая таким образом сетку в живую изгородь. Такой забор не просто спрячет территорию от посторонних глаз, но и выгодно дополнит ландшафтный дизайн.

Сколько стоит забор из секций?

Итоговая стоимость секционного ограждения зависит от многих факторов, таких как: стоимость одной секции, протяженность ограждения, характеристики ограждаемой территории. Так, забор обойдется дешевле, если участок ровный, и, наоборот, придется внести в расходы дополнительную статью, предусматривающую затраты на услуги специалистов. Такое, как правило, происходит при перепадах высоты более 25 см.

Также на стоимость влияют характеристики сетки. Оцинкованные секции с минимальным диаметров прута стоят дешевле, а полимерная сетка с повышенной функцией силовой защиты — дороже.

Также в расходы стоит заложить стоимость опорных столбов и крепежей.

Зато не нужно тратиться на обработку секций как сразу при установке, так и в процессе эксплуатации. Защитный антикоррозионный слой долговечен и эффективен — при сохранении его целостности он прослужит более 50 лет. При этом забор не выгорает на солнце, не гниет и не ржавеет, его не повреждают насекомые и грызуны и он не боится температурных перепадов.

Секции из прутьев — рациональное решение для загородного дома!