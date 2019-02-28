Познакомьтесь: онлайн переводы Золотая Корона

Рынок ограждения регулярно пополняется новыми материалами и конструкциями. Одни себя быстро изживают, другие, наоборот, приобретают высокую популярность и становятся востребованными во многих областях строительства и охраны. К таким ограждениям относятся заборы из секций. Нельзя сказать, что это новый вид конструкции, но обновленный в лучшую сторону — точно. Со времен производства первой металлической сетки прошло много времени. Например, сетка Рабица была изготовлена в 1978 году. С тех пор производство сильно изменилось, были добавлены новые материалы и технологии. Как выглядит современная сетка металлическая секционная смотрите здесь http://properimetr.ru/about/useful-info/vybiraem-sektsionnuyu-setku-3d

В первую очередь, изменилось само сырье. Сегодня проволока, из которой получают прутья для сетки, стала намного качественнее. Также изменилась сама технология: если сетка Рабица изготавливается путем переплетения проволоки, то современные секции получают путем соединения сваркой мест пересечения вертикально и горизонтально расположенных прутьев. Помимо горячего цинкования, которому подвергается обычная сетка, современные секции также обрабатываются нанокерамикой и защитным слоем на основе полимера. В совокупности такая тройная защита эффективно противостоит окислительным процессам, что продлевает общий срок службы ограждения.

В зависимости от модели секции изготавливаются из прутьев разного диаметра. Самые простые — из трехмиллиметрового прута, стандартные — из четырехмиллиметрового, с высокими охранными показателями — из пятимиллеметрового.

Помимо диаметра и покрытия, секции различаются наличием ребер жесткости. Те секции, в которых ребра (изгибы) присутствуют, называются 3D. А те, в которых такие изгибы отсутствуют 2D. Помимо внешних отличий эти сетки отличаются друг от друга уровнем жесткости. Чем он выше, тем устойчивее сетка к нагрузкам.

Главные достоинства и отличия секций из прутьев:

Производство по типовым проектам и по заказу клиента;

Устойчивость к образованию ржавчины;

Выносливость;

Высокие охранные функции;

Безопасность конструкции;

Пожарная безопасность;

Отсутствие ухода;

Долговечное цветное покрытие;

Приемлемая цена.

Монтаж — это преимущество, о котором стоит говорить отдельно. Секции из прутьев — быстровозводимый забор, технология монтажа которого предполагает крепление готовых сеток на специально установленных для этого опорах. В качестве опор используют столбы с квадратным или круглым сечением, в качестве крепежей — скобы или хомуты.

Секции из прутьев с покрытием — лучший выбор десятилетия!